RUSI SPUSTILI APOKALIPSU NA UKRAJINCE: Gore nebo i zemlja, najnovija razaranja ne ostavljaju kamen na kamenu

ORUŽANE snage Rusije su tokom protekla 24 časa nanele udare po objektima energetske i transportne infrastrukture Ukrajine, kao i po logističkim centrima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, prenose RIA Novosti.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Dan Bashakov)

- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija Oružanih snaga Ruske Federacije nanele su udare po objektima energetske i transportne infrastrukture Ukrajine, kao i po logističkim centrima koje koriste Oružane snage Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Pored toga, pogođena su mesta za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica, skladišta municije, goriva i vojne opreme, kao i privremeni punktovi razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 142 rejona.

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