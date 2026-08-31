Svet

POČEO SASTANAK PUTINA I MODIJA: Samit lidera ŠOS u Biškeku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 15:51

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se sa indijskim premijerom Narendrom Modijem na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Biškeku.

ПОЧЕО САСТАНАК ПУТИНА И МОДИЈА: Самит лидера ШОС у Бишкеку

Foto: Tanjug/AP

Putin je na početku sastanka izjavio da odnosi Rusije i Indije jačaju, zahvaljujući ličnom angažovanju indijskog premijera.

Takođe je naveo da je turistička razmena između Rusije i Indije 2025. godine porasla za 16 odsto.

Sa svoje strane, indijski premijer rekao je da Indija podržava sve mirovne napore kada je u pitanju ukrajinsko pitanje i ​​nastaviće to da čini.

Sastanak se održava u državnoj rezidenciji Ala Arča.

Prethodni sastanak Putina i Modija održan je u Nju Delhiju u decembru, kada je ruski predsednik bio u državnoj poseti Indiji.

sputnikportal.rs

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