Izbacio Novaka sa US Opena, pa poručio: "Postoje pobede koje vrede mnogo više od samog trijumfa nad Đokovićem"

Argentinac nije krio svoju sreću

Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Marijano Navone, argentinski teniser od kojeg niko nije očekivao čudo, uspeo je da uradi ono što je godinama delovalo nezamislivo – eliminisao je Novaka Đokovića u ranoj fazi US Opena. U meču koji je trajao pet iscrpljujućih setova, Navone je slavio protiv čoveka koji nikada u svojoj bogatoj karijeri nije poražen u prvom ili drugom kolu turnira u Njujorku.

Iako su mu šanse na papiru bile minimalne, Navone je pokazao neverovatnu fizičku snagu i mentalnu stabilnost. Uprkos vidnom stresu u odlučujućim momentima, Argentinac je izdržao sve nalete srpskog asa i zadao konačan udarac u petom setu.

Na konferenciji za medije nakon meča, Navone nije krio uzbuđenje, ali je svojim izjavama uneo i dozu misterije, nagovestivši da ova pobeda za njega ima mnogo dublje značenje od same statistike.

– Ovo što se upravo dogodilo je apsolutno ludo. Počeo sam meč sa 0:3 u prvom setu, osećao sam ogromnu nervozu zbog toga protiv koga igram. Nije lako zanemariti činjenicu da se suočavate sa idolom, ali malo po malo, uspeo sam da uđem u takmičarski ritam. Znao sam da verovatno neću imati još mnogo prilika da igram protiv njega, naročito ne u njegovom "dvorištu" – istakao je Argentinac.

Navone je potom otkrio da mu je put do ovog uspeha bio popločan ličnim problemima o kojima javnost nije znala mnogo.

– Poslednjih nekoliko nedelja nisu bile lake. Došao sam ovde sa određenim problemima i moj tim, zajedno sa mojim psihologom, odigrao je ključnu ulogu u svemu ovome. Postoje pobede koje vrede mnogo više od samog trijumfa nad Đokovićem. Ova je posebna iz nekih drugih razloga. Veoma sam srećan – zaključio je Navone, ostavljajući novinare da nagađaju o kakvim je privatnim borbama reč.