Izbacio Novaka sa US Opena, pa poručio: "Postoje pobede koje vrede mnogo više od samog trijumfa nad Đokovićem"
Argentinac nije krio svoju sreću
Marijano Navone, argentinski teniser od kojeg niko nije očekivao čudo, uspeo je da uradi ono što je godinama delovalo nezamislivo – eliminisao je Novaka Đokovića u ranoj fazi US Opena. U meču koji je trajao pet iscrpljujućih setova, Navone je slavio protiv čoveka koji nikada u svojoj bogatoj karijeri nije poražen u prvom ili drugom kolu turnira u Njujorku.
Iako su mu šanse na papiru bile minimalne, Navone je pokazao neverovatnu fizičku snagu i mentalnu stabilnost. Uprkos vidnom stresu u odlučujućim momentima, Argentinac je izdržao sve nalete srpskog asa i zadao konačan udarac u petom setu.
Na konferenciji za medije nakon meča, Navone nije krio uzbuđenje, ali je svojim izjavama uneo i dozu misterije, nagovestivši da ova pobeda za njega ima mnogo dublje značenje od same statistike.
– Ovo što se upravo dogodilo je apsolutno ludo. Počeo sam meč sa 0:3 u prvom setu, osećao sam ogromnu nervozu zbog toga protiv koga igram. Nije lako zanemariti činjenicu da se suočavate sa idolom, ali malo po malo, uspeo sam da uđem u takmičarski ritam. Znao sam da verovatno neću imati još mnogo prilika da igram protiv njega, naročito ne u njegovom "dvorištu" – istakao je Argentinac.
Navone je potom otkrio da mu je put do ovog uspeha bio popločan ličnim problemima o kojima javnost nije znala mnogo.
– Poslednjih nekoliko nedelja nisu bile lake. Došao sam ovde sa određenim problemima i moj tim, zajedno sa mojim psihologom, odigrao je ključnu ulogu u svemu ovome. Postoje pobede koje vrede mnogo više od samog trijumfa nad Đokovićem. Ova je posebna iz nekih drugih razloga. Veoma sam srećan – zaključio je Navone, ostavljajući novinare da nagađaju o kakvim je privatnim borbama reč.
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