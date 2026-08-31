Tenis

Izbacio Novaka sa US Opena, pa poručio: "Postoje pobede koje vrede mnogo više od samog trijumfa nad Đokovićem"

М.М.

31. 08. 2026. u 14:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Argentinac nije krio svoju sreću

Избацио Новака са УС Опена, па поручио: Постоје победе које вреде много више од самог тријумфа над Ђоковићем

Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Marijano Navone, argentinski teniser od kojeg niko nije očekivao čudo, uspeo je da uradi ono što je godinama delovalo nezamislivo – eliminisao je Novaka Đokovića u ranoj fazi US Opena. U meču koji je trajao pet iscrpljujućih setova, Navone je slavio protiv čoveka koji nikada u svojoj bogatoj karijeri nije poražen u prvom ili drugom kolu turnira u Njujorku.

Iako su mu šanse na papiru bile minimalne, Navone je pokazao neverovatnu fizičku snagu i mentalnu stabilnost. Uprkos vidnom stresu u odlučujućim momentima, Argentinac je izdržao sve nalete srpskog asa i zadao konačan udarac u petom setu.

Na konferenciji za medije nakon meča, Navone nije krio uzbuđenje, ali je svojim izjavama uneo i dozu misterije, nagovestivši da ova pobeda za njega ima mnogo dublje značenje od same statistike.

Ovo što se upravo dogodilo je apsolutno ludo. Počeo sam meč sa 0:3 u prvom setu, osećao sam ogromnu nervozu zbog toga protiv koga igram. Nije lako zanemariti činjenicu da se suočavate sa idolom, ali malo po malo, uspeo sam da uđem u takmičarski ritam. Znao sam da verovatno neću imati još mnogo prilika da igram protiv njega, naročito ne u njegovom "dvorištu" – istakao je Argentinac.

Navone je potom otkrio da mu je put do ovog uspeha bio popločan ličnim problemima o kojima javnost nije znala mnogo.

Poslednjih nekoliko nedelja nisu bile lake. Došao sam ovde sa određenim problemima i moj tim, zajedno sa mojim psihologom, odigrao je ključnu ulogu u svemu ovome. Postoje pobede koje vrede mnogo više od samog trijumfa nad Đokovićem. Ova je posebna iz nekih drugih razloga. Veoma sam srećan – zaključio je Navone, ostavljajući novinare da nagađaju o kakvim je privatnim borbama reč.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE