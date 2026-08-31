TUŽAN KRAJ VELIKE KARIJERE? Benzema zvanično napustio Hilal
FRANCUSKI fudbaler Karim Benzema sporazumno je raskinuo ugovor sa Al Hilalom, potvrdio je danas klub iz Saudijske Arabije.
Benzema je u februaru ove godine prešao iz Al Itihada u Al Hilal, za koji je odigrao 16 utakmica i zabeležio 10 golova i pet asistencija.
Ipak, to niej bilo dovoljno za ambicije ljudi koji vode "plavi talas" pa je Francuzu uručena zahvalnica, uz ku8rtoaznu poruku:
- Klub izražava zahvalnost Benzemi na doprinosu tokom boravka u timu, kao i na profesionalnosti, posvećenosti i liderskim osobinama koje je pokazivao kako na terenu, tako i van njega. Klub upućuje iskrenu zahvalnost Benzemi za vreme provedeno u dresu Al-Hilala i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere - navodi se u objavi Al Hilala.
Ipak, po svemu sudeći, nastavka karijere neće biti jer je nekadašnja zlatna lopta blizu odluke da okači kopačke o klin.
Benzema je za reprezentaciju Francuske odigrao 97 mečeva i postigao 37 golova, a pre Hilala nastupao je za Itihad, Lion i za Real Madrid.
Benzemu bi u napadu Hilala trebalo da zamene Oli Votkins i Martineli koji su ukupno plaćeni oko 125 miliona evra.
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