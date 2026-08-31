PRITISAK DO USIJANJA! NATO i EU stežu obruč oko Španije i Grčke — Patrioti MUNJEVITO moraju za Kijev!

ZEMLjE NATO-a i Evropske unije vrše pritisak na Španiju i Grčku da Ukrajini ustupe rakete-presretače za sistem “Patriot“, a takvi zahtevi su upućeni tokom leta i uključuju mogućnost da Norveška otkupi te rakete pre nego što ih donira Kijevu, navode neimenovani izvori upoznati sa situacijom, piše danas agencija Blumberg.

Foto: Vikipedia/Bernd vdB

Kako navode zvaničnici Evropske unije, ovo pitanje će se naći na dnevnom redu u utorak i sredu, kada se u Dablinu sastaju ministri odbrane i spoljnih poslova EU.

Predstavnici Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Islanda i Švajcarske pridružiće se tom skupu u sredu.

Ukrajina poslednjih meseci traži dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, ističući da njene sve manje zalihe ne mogu da zaustave ruske napade koji su u porastu.

Kijev posebno traži dodatne rakete za američki sistem “Patriot“, za kojima već vlada velika potražnja zbog sukoba u koji je uključen Iran.

Španija i Grčka poseduju neke od najvećih zaliha raketa-presretača za “Patriot“ među saveznicima Ukrajine.

Takođe, obe zemlje imaju zalihe čiji se rok upotrebe bliži kraju. Saveznici su posebno zainteresovani za rakete tipa PAC-2 kojima ove zemlje raspolažu.

Grčka je bila jedna od prvih zemalja koja je Ukrajini poslala municiju nakon početka ruske invazije punog obima, ali se odupirala pritiscima da donira sisteme “Patriot“.

Zvanična Atina navodi da su joj te rakete neophodne za sopstvenu odbranu, s obzirom na dugogodišnje rivalstvo sa Turskom.

Španija je ranije ove godine saopštila da će 2026. godine pružiti vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od milijardu evra.

Portparol grčke vlade odbio je da komentariše ovu informaciju, kao i zvaničnik španskog Ministarstva odbrane.

Obezbeđivanje novih sistema protivvazdušne odbrane za Kijev postalo je sve hitniji zadatak za saveznike, dok Rusija nastoji da eskalira sukob nakon što je zaključeno da su mirovni pregovori u zastoju, navodi agencija.

Ukrajina je, kako se dodaje, dobila obaveštajne podatke da se Rusija priprema za moguću novu kopnenu ofanzivu ka Kijevu.

Obezbeđivanje sistema “Patriot” za Ukrajinu predstavlja, međutim, logistički izazov.

Mnoge zemlje EU, poput Nemačke, navode da bi ustupanje dodatnih sistema “Patriot” ugrozilo njihovu sopstvenu bezbednost. Sjedinjene Američke Države su takođe iscrpele sopstvene zalihe tokom sukoba sa Iranom.

Istovremeno, za proizvodnju novih raketa bilo bi potrebno vreme. I sistem “Patriot”, kao i evropska alternativa, SAMP/T, suočavaju se sa dugim listama čekanja i kašnjenjima u proizvodnji.

Očekuje se, ipak, da će određeni sistemi protivvazdušne odbrane stići u Ukrajinu u narednim mesecima putem programa PURL, koji omogućava saveznicima u NATO-u da kupuju američko oružje za Kijev.

Zemlje EU, međutim, razmatraju da li da dozvole Ukrajini da kupi dodatne rakete za “Patriot” koristeći sopstveni zajam od 90 milijardi evra namenjen Kijevu. Zemlje poput Francuske i Italije žele da taj novac bude usmeren na sistem SAMP/T, dok druge strahuju da bi to moglo da stvori nepotrebne izazove za Kijev.

Članice EU trebalo bi da o ovom pitanju glasaju sledećeg ponedeljka, naveo je Blumberg.

Tanjug

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