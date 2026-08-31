RUSIJA daje srazmeran odgovor na provokativne postupke Evropljana prema ruskim diplomatama u inostranstvu, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti direktor Prvog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Artjom Studenikov.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Diskriminatorski i provokativni postupci prema ruskim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu i njihovim zaposlenima nikada ne ostaju bez odgovarajuće reakcije Moskve, naglasio je on.

- Naši bivši evropski partneri su tokom poslednjih godina dobro naučili da će na sve ograničavajuće mere uslediti srazmeran odgovor sa naše strane. Naglašavam – ’srazmeran’. Ponovo naglašavam da uvek postupamo promišljeno, hladnokrvno i razumno. To se odnosi i na pitanja u oblasti viza, kao i na broj akreditovanih zaposlenih u diplomatskim predstavništvima stranih zemalja u Rusiji - rekao je diplomata.

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