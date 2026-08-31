Zločin

SIN ZAPALIO OCA? Horor kod Šida, muškarac podlegao povredama na putu do bolnice

T.J.

31. 08. 2026. u 19:05

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U MESTU Višnjićevo kod Šida dogodila se tragedija u kojoj je S. Đ. izgubio život nakon što ga je, kako se sumnja, sin J. Đ. polio benzinom i zapalio.

СИН ЗАПАЛИО ОЦА? Хорор код Шида, мушкарац подлегао повредама на путу до болнице

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Stariji muškarac iz Šida podlegao je povredama nakon što ga je sin polio benzinom i zapalio.

Tragedija se navodno dogodila nakon svađe u porodičnoj kući u mestu Višnjićevo nakon čega je sin pretukao oca, a potom polio benzinom i upalio.

Muškarac je prema nezvaničnim saznanjima podlegao povredama na putu do bolnice dok je sin uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

(Telegraf)

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