SIN ZAPALIO OCA? Horor kod Šida, muškarac podlegao povredama na putu do bolnice

U MESTU Višnjićevo kod Šida dogodila se tragedija u kojoj je S. Đ. izgubio život nakon što ga je, kako se sumnja, sin J. Đ. polio benzinom i zapalio.

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Stariji muškarac iz Šida podlegao je povredama nakon što ga je sin polio benzinom i zapalio.

Tragedija se navodno dogodila nakon svađe u porodičnoj kući u mestu Višnjićevo nakon čega je sin pretukao oca, a potom polio benzinom i upalio.

Muškarac je prema nezvaničnim saznanjima podlegao povredama na putu do bolnice dok je sin uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

(Telegraf)

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