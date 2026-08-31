ALARM U VAŠINGTONU I PARIZU! Moćni alžirski Su-30MKA u Nigeru — Sprema se haos!
RASPOREĐIVANjE lovaca Su-30MKA od strane alžirskog ratnoh snaga u Nigeru nakon neuspelog pokušaja puča potisnulo je važnu prekretnicu u odbrambenim vezama između Alžira i država Centralne Afrike koje su se nedavno izvukle iz evropske sfere uticaja.
Alžirsko ministarstvo odbrane objavilo je da je raspoređivanje dve eskadrile lovaca izvršeno na zahtev vojnih vlasti Nigera, ističući veliki domet letelica i sposobnost zemlje da pruži logističku podršku za neočekivane strane operacije. Raspoređivanje najmanje četiri lovca podržali su tanker Il-78 i transportni Il-76.
Raspoređivanje Su-30 moglo bi imati i funkciju odvraćanja izvan neposrednog pokušaja puča. Postavljanjem naprednih borbenih aviona na glavni vojni aerodrom u Nijameju, Alžir signalizira svoju spremnost da podrži postojeću vladu Nigera protiv daljih pokušaja destabilizacije. Alžirsko ministarstvo odbrane eksplicitno je opisalo raspoređivanje kao nameru da se suprotstavi pokušajima destabilizacije Nigera i ojača strateška vojna saradnja između dve zemlje. Vlade Nigera, Burkine Faso i Malija tvrde da zapadne vlade pokušavaju da ponovo nametnu svoj uticaj kroz političku destabilizaciju, pokušaje puča i podršku pobunjenicima.
Su-30MKA je teški dvomotorni lovac koji čini okosnicu flote borbenih aviona sa fiksnim krilima alžirskog ratnog vazduhoplovstva, a razvijen je kao dvosedi lovac za vazdušnu nadmoć Su-27 Flanker sa avionikom sledeće generacije, mnogo većim dometom i većom svestranošću. Varijanta MKA koju je naručio Alžir je znatno poboljšana korišćenjem tehnologija iz otkazanih lovaca za vazdušnu nadmoć Su-35 i Su-37, uključujući radar N011M Su-37 - jedan od prvih elektronski skeniranih radara ikada integrisanih u lovac - kao i kontrolisane kanarde Su-35, motore AL-31FP i mlaznice za vektorsko upravljanje potiskom.
Pre nego što je Alžir 2006. godine naručio Su-30, francuski laki lovac Rafal bio je njegov glavni konkurent, pri čemu je avion imao sličnu cenu, ali je bio znatno jeftiniji za eksploataciju tokom svog životnog veka zbog svoje mnogo manje veličine i manjih potreba za održavanjem. Međutim, superiorne performanse Su-30 značile su da se smatralo da je vredan dodatnih troškova nakon što su oba lovca testirana u Alžiru. Avion je prvi put ušao u upotrebu 2009. godine, a poslednja porudžbina za dodatne lovce je izvršena 2019. godine, nakon čega su usledile isporuke sledeće godine. Preko 70 lovaca Su-30MKA je trenutno u upotrebi, što Alžiru pruža jednu od najvećih flota teških lovaca na svetu.
Flota Su-30MKA sve više je bila u senci isporuka lovaca Su-35 i Su-57 2025. godine i lovaca dugog dometa Su-34 2026. godine. Ipak, očekuje se da će Su-34 i Su-35 biti raspoređeni u relativno ograničenom broju, dok se očekuje da će isporuke Su-57 ostati spore bar do sredine 2030-ih, osiguravajući da Su-30MKA i dalje igra centralnu ulogu u floti. Su-30MKA ima mnogo veći domet i nosi daleko moćniji radar od bilo kog tipa lovca na zapadnom svetu, što je od vitalnog značaja za odbranu najvećeg vazdušnog prostora Afrike. Sposobnosti vazdušnog ratovanja su dobile veliki prioritet otkako su ratni napori NATO-a protiv susedne Libije 2011. godine učinili odvraćanje mogućih zapadnih napada kritičnim, pri čemu se zapadna pretnja smatra i dalje visokom.
militarywatchmagazine.com
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