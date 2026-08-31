TEMPERATURA OD SUTRA U BLAGOM PADU: Ne opuštajte se, za vikend novi toplotni talas
U SRBIJI će sutra biti pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, dok će se najviša dnevna kretati od 29 do 34 stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), narednih dana zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme. Do subote će temperatura u većini mesta biti od 30 do 33 stepena, dok se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje novo jačanje vrućine, uz temperature oko i malo iznad 35 stepeni.
Uz promenljivu oblačnost, uslovi za kratkotrajnu kišu i pljuskove očekuju se samo u sredu, i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje.
Zbog visokih temperatura i prosečno male količine padavina očekuje se nastavak perioda sa izraženim rizikom od izbijanja i širenja požara na otvorenom.
Nepovoljni vremenski uslovi mogu uticati i na javno zdravlje, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, navodi se u saopštenju RHMZ.
BONUS VIDEO: IZNENADNI PLjUSAK U SMEDEREVU: Po sunčanom danu i tropskih 37 stepeni
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