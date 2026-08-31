TEMPERATURA OD SUTRA U BLAGOM PADU: Ne opuštajte se, za vikend novi toplotni talas

U SRBIJI će sutra biti pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, dok će se najviša dnevna kretati od 29 do 34 stepena.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), narednih dana zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme. Do subote će temperatura u većini mesta biti od 30 do 33 stepena, dok se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje novo jačanje vrućine, uz temperature oko i malo iznad 35 stepeni.

Uz promenljivu oblačnost, uslovi za kratkotrajnu kišu i pljuskove očekuju se samo u sredu, i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje.

Zbog visokih temperatura i prosečno male količine padavina očekuje se nastavak perioda sa izraženim rizikom od izbijanja i širenja požara na otvorenom.

Nepovoljni vremenski uslovi mogu uticati i na javno zdravlje, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, navodi se u saopštenju RHMZ.

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