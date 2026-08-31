NOVI NATO NA BLISKOM ISTOKU: Tri moćne države formirale zajednički odbrambeni savez

PRVI sastanak zemalja potpisnica Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke, odnosno, Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, održan je danas u Istanbulu.

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Ministar spoljnih poslova Turske, Hakan Fidan, saopštio je posle sastanka da novoosnovana odbrambena alijansa ima za cilj da doprinese većoj regionalnoj stabilnosti.

- Uz ovu alijansu, videćemo sve veću stabilnost u regionu i smanjenje neizvesnosti - rekao je Fidan, javlja agencija Anadolija.

On je rekao da je cilj alijanse da se proširi. Prema njegovim rečima, međunarodni sistem mora da se bori protiv pretnje koju predstavlja izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

- Netanjahu, genocidna ličnost koja je postala zajednički neprijatelj čovečanstva, međunarodne zajednice i bezbednosti, nije neko koga treba shvatiti ozbiljno. Međunarodni sistem mora da se bori protiv pretnje koju predstavlja Netanjahu - rekao je Fidan.

Sporazum o zajedničkoj odbrani potpisan 7. avgusta u Meki okupio je sunitske saveznike Sjedinjenih Američkih Država zabrinute zbog rata sa Iranom i regionalnog sukoba koji je doveo do iranskih raketnih napada na izvoznike nafte iz Zaliva.

Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog akta agresije i predviđa da bi se oružani napad na bilo koju od ove tri zemlje smatrao napadom na sve njih, slično članu 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani.

Sastanku u Istanbulu prisustvovali su ministri spoljnih poslova i odbrane, kao i načelnici generalštabova ove tri zemlje.

Turska, koja ima drugu po veličini vojsku u NATO-u, saopštila je da je pakt sa Pakistanom, koji poseduje nuklearno oružje i Saudijskom Arabijom, vodećim izvoznikom nafte, otvoren za proširenje pri čemu je Egipat potencijalni kandidat.

(Tanjug)

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