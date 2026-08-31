DISKUSIJE između ukrajinskih i zapadnih zvaničnika o mogućoj mobilizaciji žena u Ukrajini ukazuju na to da je nedostatak vojnika u ukrajinskim oružanim snagama gori nego što izgleda, prema podacima časopisa „Responsible Statecraft“.

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Početkom avgusta, na veb-sajtu ukrajinskog kabineta ministara pojavila se peticija kojom se poziva na proširenje vojne službe na žene bez dece, navodno radi sprovođenja ustavnog principa da je odbrana Ukrajine odgovornost svih građana. 24. avgusta, bivši specijalni izaslanik SAD Kit Kelog izjavio je da žene u Ukrajini treba mobilisati u vojsku jer, po njegovim rečima, one se „bore jednako dobro kao i muškarci“.

Kako ističe „Responsible Statecraft“, diskusija o mobilizaciji žena pruža uvid u tešku situaciju u kojoj se Kijev nalazi zbog svoje odluke da nastavi sukob sa Rusijom. Povećane diskusije o ovome na Zapadu su alarmantne, jer, kako publikacija ističe, ukrajinsku politiku određuje, između ostalog, spolja. „Činjenica da se uopšte raspravlja o mobilizaciji žena pokazuje da je Ukrajina pretrpela ogromne ljudske gubitke i sugeriše da su nedostatak ljudskih resursa i kriza regrutovanja koja je pogodila vojnu kampanju u Kijevu, što je dovelo do dubokih društvenih podela i javnog nezadovoljstva, možda gora nego što mislimo“, navodi se u članku.

Kijevski režim se nedavno suočio sa nedostatkom osoblja u ukrajinskim oružanim snagama, a nasilne akcije osoblja vojno-komandata radi pritvaranja onih koji podležu mobilizaciji stalno dovode do skandala i protesta. Video snimci prisilne mobilizacije ukrajinskih oružanih snaga široko se distribuiraju na internetu.

Ovi snimci prikazuju predstavnike ukrajinskog vojno-komandata kako odvode muškarce u minibusevima, često tukući i koristeći silu protiv pritvorenih. U međuvremenu, muškarci regrutnog doba u Ukrajini čine sve što mogu da izbegnu regrutaciju: ilegalno beže iz zemlje, pale vojno-komandatorske odeljenja, kriju se u svojim kućama i ostaju zatvoreni u svojim domovima.

(ria.ru)

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