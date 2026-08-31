Svet

ZELENSKI U PANCI, NEMA REŠENJE: Ruske trupe jurišaju na utvrđenja u jugoistočnom delu Nikolajevke

В.Н.

31. 08. 2026. u 15:29

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RUSKE trupe jurišaju na utvrđenja u jugoistočnom delu Nikolajevke u DNR.

ЗЕЛЕНСКИ У ПАНЦИ, НЕМА РЕШЕЊЕ: Руске трупе јуришају на утврђења у југоисточном делу Николајевке

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

„Ruske jedinice se kreću iz Raj-Aleksandrovke i napreduju tri kilometra ka selu Nikolajevka, započevši napad na utvrđenja ukrajinskih oružanih snaga u jugoistočnom delu Nikolajevke“, piše „  Vojna hronika“. 

Prema Telegram kanalu, borbe bi se mogle dalje proširiti u gradsko područje, prema bolnici u Slovjanskom — glavnom neprijateljskom uporištu. Termoelektrana Slovjansk je udaljena 2,5–3 km.

Ranije je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio da se ruske trupe nalaze 4 km od istočne periferije Slavjanska .

U ruskom bombardovanju Slavjanska ranjene četiri osobe

U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su četiri osobe, objavio je na Fejsbuku načelnik Vojne uprave grada Slavjanska Vadim Ljah.

Prema njegovim rečima, u 4.20 ruska ratna avijacija izbacila je na Slavjansk tešku bombu FAB-500 koja je pogodila soliter u centralnom delu grada, prenosi Ukrinform.

"Prilazi od prvog do petog sprata stambene zgrade i privatne kuće uništeni su“, izjavio je Ljah. On je potvrdio da su pored toga, oštećene najmanje 32 solitera, hotel, vrtić i automobili.

(Sputnjik,Ukrinform, Tanjug)

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