ZELENSKI U PANCI, NEMA REŠENJE: Ruske trupe jurišaju na utvrđenja u jugoistočnom delu Nikolajevke
RUSKE trupe jurišaju na utvrđenja u jugoistočnom delu Nikolajevke u DNR.
„Ruske jedinice se kreću iz Raj-Aleksandrovke i napreduju tri kilometra ka selu Nikolajevka, započevši napad na utvrđenja ukrajinskih oružanih snaga u jugoistočnom delu Nikolajevke“, piše „ Vojna hronika“.
Prema Telegram kanalu, borbe bi se mogle dalje proširiti u gradsko područje, prema bolnici u Slovjanskom — glavnom neprijateljskom uporištu. Termoelektrana Slovjansk je udaljena 2,5–3 km.
Ranije je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio da se ruske trupe nalaze 4 km od istočne periferije Slavjanska .
U ruskom bombardovanju Slavjanska ranjene četiri osobe
U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su četiri osobe, objavio je na Fejsbuku načelnik Vojne uprave grada Slavjanska Vadim Ljah.
Prema njegovim rečima, u 4.20 ruska ratna avijacija izbacila je na Slavjansk tešku bombu FAB-500 koja je pogodila soliter u centralnom delu grada, prenosi Ukrinform.
"Prilazi od prvog do petog sprata stambene zgrade i privatne kuće uništeni su“, izjavio je Ljah. On je potvrdio da su pored toga, oštećene najmanje 32 solitera, hotel, vrtić i automobili.
(Sputnjik,Ukrinform, Tanjug)
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