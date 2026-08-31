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ŠVAJCARSKA POLICIJA UHAPSILA OSUMNJIČENOG POSLE PUCNJAVE NA REJVU: Otkriveno stanje petoro povređenih

В.Н.

31. 08. 2026. u 15:07

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ŠVAJCARSKA policija uhapsila je danas muškarca (43), osumnjičenog za pucnjavu na rejvu na hipodromu u gradu Arau kada je ubijena 22-godišnja Italijanka, a pet osoba ranjeno.

ШВАЈЦАРСКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ОСУМЊИЧЕНОГ ПОСЛЕ ПУЦЊАВЕ НА РЕЈВУ: Откривено стање петоро повређених

Michael Buholzer/Keystone via AP

- Istraga o okolnostima incidenta, pozadini i mogućem motivu, trenutno je u toku. U ovoj fazi, pretpostavlja se da je u napadu učestvovao jedan počinilac - navodi se u današnjem saopštenju policije kantona Argau.

Policija je u nedelju saopštila da je istražuje tri moguća motiva napada, uključujući masovnu pucnjavu, teroristički akt ili za sada nepoznat kriminalni motiv, prenosi Rojters. 

Čaure su pronađene na mestu zločina i ukazuju na upotrebu municije dva različita kalibra, verovatno iz pištolja i drugog većeg oružja, za koje policije pretpostavlja da je automatska puška. 

Povređeni, starosti od 24 do 31 godine, među kojima je i jedan državljanin Nemačke, hospitalizovani su, a stepen njihovih povreda kreće se od lakših do teških.

Prema pisanju italijanskih medija, stradala Italijanka živela je u regionu Abruco, a nedavno se preselila u Švajcarsku, gde je radila u ugostiteljstvu.

(Rojters/SvisInfo)

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