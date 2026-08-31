„SNAŽNO ĆEMO IH UDARITI“ Tramp brutalno zapretio zbog iranskih udara na američke snage u Jordanu (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD odgovoriti na noćašnji iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno.

Fatemeh Bahrami/AFP/Li Rui/Xinhua/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Profimedia, Depositphotos/Foxpictures

Tramp je u razgovoru za Foks njuz rekao da su snage američke protivvazdušne odbrane presrele sve iranske rakete osim jedne, koja je propuštena jer se nije očekivalo da pogodi bilo šta značajno.

BREAKING: President Trump tells @TreyYingst the U.S. will respond to Iran’s overnight attack on American forces in Jordan, saying, “We’re going to hit them hard.”



Trump said U.S. air defenses intercepted all but one Iranian missile, which was allowed to pass because it was not… pic.twitter.com/k6GZGEKdYy — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

On je dodao da je Iran spreman da se sastane i pregovara, ali je upitao da li se Teheranu može verovati da će sklopiti dogovor dok američke sankcije nastavljaju da deluju.

(Sputnjik)