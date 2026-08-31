SASTALI SE PUTIN I SI U BIŠKEKU Ruski lider: "Saradnja dve države se uspešno razvija u svim pravcima"

SARADNjA Rusije i Kine uspešno se razvija u svim pravcima, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa predsednikom Kine Si Đinpingom, prenose RIA Novosti.

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"Šangajska organizacija za saradnju osnovana je pre 25 godina, i to upravo na inicijativu Kine i Rusije. Veoma mi je drago što mogu da istaknem da je naša inicijativa dobila dobar nastavak. Ona je već dobila izrazito međunarodni karakter, u najširem smislu te reči. ŠOS je prerasla u punopravnu međunarodnu organizaciju", naglasio je šef ruske države.

Ove godine Rusija i Kina obeležavaju i 25. godišnjicu temeljnog bilateralnog sporazuma, Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu.

"Danas, u uslovima složene geopolitičke situacije, sveobuhvatno partnerstvo i strateška saradnja između Rusije i Kine predstavljaju primer međudržavnih odnosa. U njihovoj osnovi su čvrste tradicije prijateljstva, poštovanje suvereniteta, ravnopravnost i obostrana korist", podvukao je Putin.

Dodao je da se uspešno razvija saradnja u svim oblastima, uključujući i ekonomiju.

"Realizujemo velike projekte u oblasti energetike, industrije, kosmosa, saobraćaja i logistike. Prvi redovni putnički prevoz kineskog kontejnerskog broda Severnim morskim putem obavljen je sredinom avgusta", naomenuo je ruski predsednik.

Dodao je da je Rusija spremna da bezvizni režim sa Kinom uvede na stalnoj osnovi, ukoliko Peking bude smatrao da je to korisno.

Šef ruske države je takođe izrazio saučešće porodicama i bližnjima onih koji su poginuli u poplavama na Tibetu i Nepalu.

Sa ruske strane, u razgovoru učestvuju ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, potpredsednik Vlade Aleksej Overčuk, zamenik šefa administracije predsednika Maksim Oreškin, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov, ministar energetike Sergej Civiljov, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev i direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov.

Dvojica lidera se trenutno nalaze u državnoj poseti Kirgistanu, gde će u Biškeku prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS)

Šangajska organizacija za saradnju je međunarodna organizacija stvorena radi razvoja sveobuhvatne saradnje u Evroaziji. Ove godine organizacija proslavlja 25. godišnjicu, a Kirgistan će, u okviru svog predsedavanja, biti domaćin sastanka Saveta šefova država.

Glavna sednica će se održati u Biškeku 1. septembra, a događaji na visokom nivou zakazani su od 31. avgusta do 1. septembra.

Očekuje se prisustvo predstavnika iz 21 zemlje.

(RT)