SEVERNA FLOTA U VELIKOM POHODU: Rusija stavila šape na Arktik - Ratni brodovi krenuli ka Severnom polu
ODRED brodova Severne flote, predvođen borbenim ledolomcem "Ivan Papanin", isplovio je na dugu plovidbu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Odred ratnih brodova i pomoćnih plovila Severne flote, pod komandom zamenika komandanta Severne flote, viceadmirala Olega Golubjeva, napustio je sidrište Severomorska i krenuo na dugu plovidbu morima Severnog ledenog okeana", navodi se u saopštenju.
U sastavu flote nalaze se patrolni borbeni ledolomac "Ivan Papanin", veliki desantni brod "Kondopoga", spasilački tegljač "Pamir" i morski tanker "Sergej Osipov".
Načelnik štaba odreda ratnih brodova i pomoćnih plovila Severne flote, kapetan drugog ranga Aleksandar Zinovjev, izjavio je da su posade spremne za izvršavanje postavljenih zadataka. Tokom plovidbe planirano je izvođenje niza aktivnosti, među kojima je i osiguranje bezbednosti plovidbe Severnim morskim putem.
Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo je da su posade ratnih brodova i pomoćnih plovila pre polaska prošle kompletan ciklus priprema i izvršile zadatke u Barencovom moru u skladu sa programom borbene obuke površinskih brodova i plovila Ratne mornarice Rusije.
(rt.rs)
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