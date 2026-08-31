MARTA KOS DIGLA UZBUNU: Premijer Slovenije i šef diplomatije odbili da se sastanu sa njom
Evropska komesarka Marta Kos požalila se kako su premijer Slovenije Janez Janša i ministar spoljnih poslova Tone Kajzer odbili da se sastanu sa njom na marginama Bledskog strateškog foruma.
Kos je poručila da ona mora da radi u interesu EU i da joj nije dozvoljeno da radi u interesu Slovenije, iako je državljanka te zemlje, prenosi STA.
"S druge strane, svakako mogu bolje da objasnim određene događaje u Sloveniji od nekoga ko nikada nije živeo u zemlji", rekla je Kos.
Rekla je da se nada dobrim odnosima sa Vladom Slovenije i saradnji, posebno u pitanjima koja se tiču proširenja EU na Zapadni Balkan.
Kako je rekla iz tog razloga je njena kancelarija zatražila sastanke sa Janšom i Kajzerom na marginama BSF-a, ali su i Janša i Kajzer to odbili zbog, kako su naveli, ranije zakazanih obaveza.
Stranka Janeza Janše Socijaldemokratska stranka optužila je ranije Kos za saradnju sa bivšom jugoslovenskom tajnom policijom, obaveštajnom i bezbednosnom agencijom.
(RT)
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