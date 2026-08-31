Svet

MARTA KOS DIGLA UZBUNU: Premijer Slovenije i šef diplomatije odbili da se sastanu sa njom

Новости онлине

31. 08. 2026. u 20:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Evropska komesarka Marta Kos požalila se kako su premijer Slovenije Janez Janša i ministar spoljnih poslova Tone Kajzer odbili da se sastanu sa njom na marginama Bledskog strateškog foruma.

МАРТА КОС ДИГЛА УЗБУНУ: Премијер Словеније и шеф дипломатије одбили да се састану са њом

Foto: Vikipedija

Kos je poručila da ona mora da radi u interesu EU i da joj nije dozvoljeno da radi u interesu Slovenije, iako je državljanka te zemlje, prenosi STA.

"S druge strane, svakako mogu bolje da objasnim određene događaje u Sloveniji od nekoga ko nikada nije živeo u zemlji", rekla je Kos.

Rekla je da se nada dobrim odnosima sa Vladom Slovenije i saradnji, posebno u pitanjima koja se tiču proširenja EU na Zapadni Balkan.

Kako je rekla iz tog razloga je njena kancelarija zatražila sastanke sa Janšom i Kajzerom na marginama BSF-a, ali su i Janša i Kajzer to odbili zbog, kako su naveli, ranije zakazanih obaveza.

Stranka Janeza Janše Socijaldemokratska stranka optužila je ranije Kos za saradnju sa bivšom jugoslovenskom tajnom policijom, obaveštajnom i bezbednosnom agencijom.

(RT)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RUSKA ATOMSKA GRDOSIJA SPREMNA ZA SLUŽBU: „Admiral Nahimov“ završio ispitivanja, nosi hipersonične rakete „Cirkon“ i S-400
Svet

0 0

RUSKA ATOMSKA GRDOSIJA SPREMNA ZA SLUŽBU: „Admiral Nahimov“ završio ispitivanja, nosi hipersonične rakete „Cirkon“ i S-400

Ruska nuklearna teška krstarica „Admiral Nahimov“ završila je ispitivanja na moru i očekuje se da će biti uvedena u aktivnu službu u narednim nedeljama. Ovo predstavlja veliku prekretnicu za rusku brodograditeljsku industriju, Severnu flotu i celokupnu ratnu mornaricu, budući da je remont i modernizacija ove krstarice bio ubedljivo najambiciozniji program pokrenut za postsovjetsku površinsku flotu.

31. 08. 2026. u 19:09

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE