Svet

"TO NAM JE DESETA RUPA NA SVIRALI" Peskov o mišljenju Evrope o izborima u Rusiji

D.D.

31. 08. 2026. u 14:19

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ZA Rusiju je "deseta rupa na svirali" to da li će Evropa priznati njene izbore ili ne, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

ТО НАМ ЈЕ ДЕСЕТА РУПА НА СВИРАЛИ Песков о мишљењу Европе о изборима у Русији

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Zapravo, to da li će Evropljani priznati ili neće (rezultate izbora u Rusiji) – to nam je deseta rupa na svirali. Mi imamo svoj politički sistem, svoj politički proces, izborna kampanja se odvija punom brzinom - poručio je Peskov.

Kako je dodao, provokativne težnje Evropljana protiv izbora u Rusiji su bile, jesu i biće, a neophodne mere suprotstavljanja tome se preduzimaju.

- Što se tiče provokativnih težnji, one su bile, jesu i biće. Nama u tom pogledu ne nedostaje iskustva. Zato će svi oni koji treba preduzeti neophodne mere - naglasio je on.

(RT Balkan)

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