"TO NAM JE DESETA RUPA NA SVIRALI" Peskov o mišljenju Evrope o izborima u Rusiji
ZA Rusiju je "deseta rupa na svirali" to da li će Evropa priznati njene izbore ili ne, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Zapravo, to da li će Evropljani priznati ili neće (rezultate izbora u Rusiji) – to nam je deseta rupa na svirali. Mi imamo svoj politički sistem, svoj politički proces, izborna kampanja se odvija punom brzinom - poručio je Peskov.
Kako je dodao, provokativne težnje Evropljana protiv izbora u Rusiji su bile, jesu i biće, a neophodne mere suprotstavljanja tome se preduzimaju.
- Što se tiče provokativnih težnji, one su bile, jesu i biće. Nama u tom pogledu ne nedostaje iskustva. Zato će svi oni koji treba preduzeti neophodne mere - naglasio je on.
(RT Balkan)
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