ZA Rusiju je "deseta rupa na svirali" to da li će Evropa priznati njene izbore ili ne, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Zapravo, to da li će Evropljani priznati ili neće (rezultate izbora u Rusiji) – to nam je deseta rupa na svirali. Mi imamo svoj politički sistem, svoj politički proces, izborna kampanja se odvija punom brzinom - poručio je Peskov.

Kako je dodao, provokativne težnje Evropljana protiv izbora u Rusiji su bile, jesu i biće, a neophodne mere suprotstavljanja tome se preduzimaju.

- Što se tiče provokativnih težnji, one su bile, jesu i biće. Nama u tom pogledu ne nedostaje iskustva. Zato će svi oni koji treba preduzeti neophodne mere - naglasio je on.

(RT Balkan)