Svet

OPERATOR ULAZI U PROCES PROTIV UKRAJINCA: Novi obrt u slučaju „Severnog toka“

В.Н.

31. 08. 2026. u 12:25

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OPERATOR „Severnog toka 2“, kompanija Nord Stream 2 AG, razmatra mogućnost da učestvuje u sudskom postupku protiv Ukrajinca optuženog za sabotažu gasovoda „Severni tok“ i „Severni tok 2“, pišu mediji.

ОПЕРАТОР УЛАЗИ У ПРОЦЕС ПРОТИВ УКРАЈИНЦА: Нови обрт у случају „Северног тока“

ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako se navodi, advokat kompanije Nord Stream 2 AG već je dobio optužnicu od Višeg zemaljskog suda u Hamburgu, pred kojim će se voditi postupak.

Kompanija namerava da razmotri mogućnost podnošenja tužbe i zahteva za naknadu štete od optuženog, ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova. Istovremeno, kako pišu mediji, odbrana optuženog navodno pokušava da spreči da se operator gasovoda u postupku pojavi kao oštećena strana koja ističe imovinskopravni zahtev.

Nemačko Savezno tužilaštvo ranije je podiglo optužnicu protiv Kuznjecova. Prema stavu tužilaštva, on je zajedno sa saučesnicima razradio plan diverzije po nalogu ukrajinskih državnih struktura.

Na tri cevovoda „Severnog toka“ i „Severnog toka 2“, koji nikada nije pušten u rad, 26. septembra 2022. godine zabeležene su eksplozije, bez presedana.

Generalno tužilaštvo Rusije nakon eksplozija pokrenulo je postupak zbog akta međunarodnog terorizma.

(Sputnjik)

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