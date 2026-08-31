EVROPSKA unija i vodeće evropske zemlje sprovode opsežnu strategiju za destabilizaciju Rusije uoči izbora, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR).

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Prema navodima službe, cilj je ometanje glasanja i diskreditovanje njegovih rezultata.



Takođe, predstavnici obaveštajnih službi evropskih zemalja tokom poseta Ukrajini razmatraju organizovanje sajber-napada na izbornu infrastrukturu.

- Na nedavnim skupovima u Viljnusu i Berlinu evropski grobari demokratije postavili su pred ‘nesistemsku opoziciju’ zadatke da pronalazi i fabrikuje kompromitujući materijal o predstavnicima sistemskih političkih partija, kao i da organizuje provokacije na biračkim mestima u Rusiji i inostranstvu - navodi se u saopštenju.

U SVR-u su naveli i da je ruskoj opoziciji u inostranstvu povereno širenje teza o „nelegitimnosti i nezakonitosti“ glasanja.

- Naravno, ni Ukrajina, u kojoj je na vlasti korumpirani režim kojem je odavno ‘istekao rok’, ni rusofobni ‘politički emigranti’ odvojeni od svoje domovine, niti totalitarno-liberalni zapadni krugovi koji stoje iza njih, neće moći da spreče ruske građane da naprave svoj izbor.

Rusija ume da pruži otpor — ne samo agresorima na spoljnom frontu, već i njihovim beznadežnim pokušajima da potkopaju našu zemlju iznutra - naglasili su u SVR-u.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) i Evropski parlament pripremaju se da odmah nakon izbora objave saopštenja o nepriznavanju njihovih rezultata.

(Sputnjik)