PUTIN SLETEO U BIŠKEK NA SAMIT ŠOS-A: Očekuje se sastanak sa Sijem i Modijem

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin stigao je u državnu posetu Biškeku, gde će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Avion ruskog lidera sleteo je na aerodrom "Manas". Kod stepenicama aviona dočekao ga je predsednik Kabineta ministara – šef administracije predsednika Kirgizije Adilbek Kasimalijev.

Šangajska organizacija za saradnju je međunarodna organizacija stvorena radi razvoja sveobuhvatne saradnje u Evroaziji. Ove godine organizacija proslavlja 25. godišnjicu, a Kirgistan će, u okviru svog predsedavanja, biti domaćin sastanka Saveta šefova država.

Glavna sednica će se održati u Biškeku 1. septembra, a događaji na visokom nivou zakazani su od 31. avgusta do 1. septembra.

Očekuje se prisustvo predstavnika iz 21 zemlje.

Među najočekivanijim gostima su ruski lider Vladimir Putin, predsednik Kine Si Đinping i indijski premijer Narendra Modi. Poseban međunarodni značaj ovom događaju dodaje učešće generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, koji je prihvatio poziv da poseti Biškek.

(RT)