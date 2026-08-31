ARAKČI NAZVAO NETANJAHUA "ZMIJOM": Hvali se da je uvukao u SAD u rat protiv Irana za račun Izraela

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ocenio je danas da se izraelski premijer Benjamin Netanjahu hvali kako je uvukao američku administraciju u rat protiv Irana za račun Izraela, nazvavši Netanjahua "zmijom".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je na svom nalogu na mreži Iks podeliio snimak Netanjahuovog gostovanja na izraelskoj televiziji, gde je Netanjahu poručio da se "bavi Iranom gotovo 40 godina".

"Na hebrejsom, Netanjahu se otvoreno hvali da je uvukao američk administraciju u rat protiv Irana za račun Izraela. Eksplicitno se smeje kako je "uticao" na Američku kroz hiljadu časova pojavljivanja na američkim kanalima. Na engleskom, hvali vođstvo američkog predsednika (Donalda Trampa). Zmija", napisao je Arakči.

U snimku koji je podelio, Netanajahu je rekao da mu je bilo potrebno mnogo vremena da navede SAD "na razumevanje".

"Trebalo mi je mnogo vremena da naš bezbednosni establišment navedem da je potrebno pozabaviti se Iranom. Takođe je bilo potrebno mnogo vremena da se SAD navedu na razumevanje. To sam uspeo da učinim zato što sam se na američkim televizijama pojavio u gotovo hiljadu sati", rekao je Netanjahu.



(Tanjug)