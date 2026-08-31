TOKAJEV IZABRAO NOVOG POTPREDSEDNIKA: NJegov dugogodišnji savetnik sada drugi čovek Kazahstana

PREDSEDNIK Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev imenovao je u danas svog dugogodišnjeg savetnika Erlana Karina za potpredsednika.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Prema saopštenju Ustavnog suda Kazahstana, Karin postaje prvi u redu za sukcesiju, dok Tokajev ima pravo za još jedan sedmogodišnji mandat 2029. godine.

Novi ustav, usvojen na referendumu u martu 2026. godine, ukinuo je dvodomni parlament i uveo jednodomni parlament (Kurultaj), vratio funkciju potpredsednika države i omogućio predsedniku Tokajevu ponovnu kandidaturu.

U avgustu su održani vanredni parlamentarni izbori po novom ustavnom modelu, čime je formirana skupština koja je odmah potvrdila imenovanje Erlana Karina za potpredsednika i Olžasa Bektenova za premijera.

(Rojters)