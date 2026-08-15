BRAVO! Srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila bronzanu medalju na Gran priju u Limi

Srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju na Gran priju u Limi čime je napravila veliki korak ka učešću na trećim uzastopnim Olimpijskim igrama.

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U duelu za bronzano odličje u kategoriji do 57 kg, Perišić je u glavnom gradu Perua pobedila Italijanku Veroniku Toniolo posle četiri minuta regularnog toka borbe akcijom za juko – 1:0.



"Od Marice uvek očekujemo samo najbolje vesti. Bronza osvojena na Gran priju u Limi sija kao zlato. Osvojeni su važni bodovi za svetsku rang listu, koji se ujedno računaju i za "olimpijsku trku". Za Zvezdine džudiste nema odmora jer nas očekuju Gran slem u Lozani a zatim i u Budimpešti kao uvertira za najvažnije ovogodišnje takmičenje, Svetsko seniorsko prvenstvo u Bakuu", rekao je Nikola Nikolić, sportski direktor Džudo kluba Crvena zvezda.

Perišić je na Gran priju u Limi imala ukupno četiri meča i zabeležila je tri pobede. Na startu je savladala Janu Zigler iz Nemačke zahvatom za ipon posle 1:36 minuta borbe. U četvrtfinalu, Zvezdina džudistkinja pobedila je Malin Vilson Klaret iz Španije, posle maratonske borbe, na "hansoku-make" posle 8:48 minuta, izricanjem treće kazne Klaretovoj zbog opstrukcije na tatamiju.

U polufinalu, Marica je poražena od Pihle Salonen iz Finske i to na isti način na koji je Perišićeva dobila četvrtfinalni meč protiv Klaret. Džudistkinja iz Finske je u nastavku takmičenja slavila i u finalu osvojila zlatnu medalju.

Pre Gran prija u Limi, Marica je bila 11. na svetskoj rang listi, a posle osvajanja bronzane medalje u Peruu, napredovaće i učvrstiće poziciju koja je vodi ka Los Anđelesu 2028.

Na Gran priju u Peruu boriće se još dvojica Zvezdinih prvotimaca Vasilije Grujićić (do 81 kg) i Vidak Maljević (preko 100 kg). Grujičić će snage odmeriti protiv Jahje Nurkovića iz Crne Gore, a Maljević trećeg takmičarskog dana sa Andrejom Koeljom iz Brazila.

Na Gran priju u Limi učestvuje 50 džudo federacija, sa ukupno 296 džudoka, 169 u muškoj konkurenciji i 127 u ženskoj. U kategoriji do 57 kg nadmetala se 21 takmičarka, do 81 kg – boriće se njih 33, i u kategoriji preko 100 kg – 17.



