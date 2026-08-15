SUNOVRAT BEOGRADSKOG UNIVERZITETA! Đokić i blokaderi ga srozali na Šangajskoj listi, posledice su stigle na naplatu
Univerzitet u Beogradu zabeležio je novi pad na prestižnoj Šangajskoj listi i sada se nalazi u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta, dok je prošle godine bio među 500 najboljih na svetu.
Ovakav rezultat dolazi u periodu dok je na čelu Univerziteta rektor Vladan Đokić, a nakon višemesečnih blokada koje su značajno uticale na redovno funkcionisanje brojnih fakulteta.
Zbog toga se odgovornost za pad Beogradskog univerziteta pripisuje Đokiću i studentima-blokaderima, uz ocenu da su svojim delovanjem doprineli urušavanju jedne od najvažnijih obrazovnih institucija u zemlji.
Kritičari upozoravaju da ovakav rezultat pokazuje kakve posledice mogu da ostave dugotrajne blokade i politizacija Univerziteta, ali i postavljaju pitanje kakve bi posledice takva politika mogla da ima na državu ukoliko bi njeni predstavnici preuzeli vlast.
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(24sedam)
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