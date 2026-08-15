SUDAR DVA AVIONA IZBEGNUT U ZADNJEM MOMENTU: Jedan čovek je spasio stvar (VIDEO)
MOGUĆI sudar dva putnička aviona kompanije Amerikan erlajns izbegnut je u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je kontrolor leta u Finiksu primetio da oba aviona koriste isti pozivni znak i preduzeo mere kako bi ih bezbedno razdvojio.
Audio-snimak komunikacije objavljen na sajtu ATC.com pokazuje da su oba aviona nosila oznaku "American 2482" - jedan je upravo stigao iz Čikaga, dok je drugi poleteo iz Finiksa, preneo je Skaj njuz.
Kontrolor je zato avion u dolasku počeo da oslovljava kao "American 2482 dolazni", a avion u odlasku kao "American 2482 odlazni", kako bi ih jasno razlikovao.
Kontrolor je održavao bezbedno vertikalno razdvajanje aviona čak i kada su im se putanje ukrstile, a pilotima je obezbedio da se međusobno uoče dok su još bili na dovoljnoj udaljenosti. Avionu u odlasku takođe je naložio da ograniči visinu penjanja kako bi održao potreban razmak od aviona koji je prilazio aerodromu.
- Radim u kontroli vazdušnog saobraćaja već 25 godina. Nikada nisam video dva aviona sa istim pozivnim znakom da se praktično spoje. To je prilično neverovatno - rekao je kontrolor nakon što je avion u odlasku bezbedno napustio područje.
Pilot aviona u dolasku pohvalio je kontrolora za "dobar rad" nakon što su se dva aviona bezbedno mimoišla.
Američki stručnjak za bezbednost vazdušnog saobraćaja Stiv Arojo ocenio je da je moguće da dispečeri kompanije nisu primetili da će oba aviona istovremeno biti u vazduhu sa istim brojem leta.
- Možete da pogrešite, što ne bi trebalo da se dešava, ali dobro je videti da je sistem otporan i da imamo više zaštitnih mehanizama - rekao je Arojo.
Let 2482 kompanije Amerikan Erlajns redovno saobraća između Čikaga i Finiksa. Isti avion obično obavlja oba segmenta, ali je let iz Čikaga kasnio zbog lošeg vremena, pa je kompanija angažovala drugi avion u Finiksu, koji je poleteo prema planu.
Zbog toga su se oba aviona nakratko našla u istom vazdušnom prostoru, pre nego što je avion iz Čikaga sleteo. Incident će istražiti avio-kompanija i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).
Kompanija je pohvalila kontrolora i svoje pilote, navodeći da su njihov profesionalizam i pažnja omogućili da se neophodno razdvajanje aviona sve vreme održi.
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