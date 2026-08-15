TEŽAK UDARA ZA ZELENSKOG: Rusija uništila skladište dronova u Černigovu
Ruske oružane snage (OS) izvele su napad na skladište dronova za napade ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Objekat se nalazio u industrijskoj zoni u Černigovu. Udar je uništio infrastrukturu koja se koristila za skladištenje ukrajinske vojne opreme.
Ministarstvo navodi da je ruska vojska pogodila logističke centre, gorivnu, energetsku i transportnu infrastrukturu u Ukrajini, pogone za montažu dronova i bespilotnih čamaca dugog dometa, kao i privremena mesta za raspoređivanje ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.
(Izvestija)
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