Svet

TEŽAK UDARA ZA ZELENSKOG: Rusija uništila skladište dronova u Černigovu

В.Н.

15. 08. 2026. u 16:40

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Ruske oružane snage (OS) izvele su napad na skladište dronova za napade ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ТЕЖАК УДАРА ЗА ЗЕЛЕНСКОГ: Русија уништила складиште дронова у Чернигову

Foto: AI generated/ChatGPT

Objekat se nalazio u industrijskoj zoni u Černigovu. Udar je uništio infrastrukturu koja se koristila za skladištenje ukrajinske vojne opreme.

Ministarstvo navodi da je ruska vojska pogodila logističke centre, gorivnu, energetsku i transportnu infrastrukturu u Ukrajini, pogone za montažu dronova i bespilotnih čamaca dugog dometa, kao i privremena mesta za raspoređivanje ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

(Izvestija)

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