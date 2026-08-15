VUČEVIĆ U ŽAGUBICI POSLAO PORUKU O BUDUĆNOSTI ISTOČNE SRBIJE: Nije mi ništa daleko ni teško kada znam da dolazim među dobre i vredne ljude
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da ne postoji mala ili velika opština, kao ni važnija ili manje važan kraj Srbije, kao i da je i najmanja opština velika opština.
On je prilikom posete manifestaciji "Dani proje i sira" u selu Medveđica kod Žagubice naglasio da je i najmanje mesto, i najudaljenije mesto, mesto koje zaslužuje i pažnju i brigu.
"I ovo je deo istočne Srbije gde Srbi, Vlasi i drugi građani žive složno. Nažalost, veliki deo naroda nam živi, ili deo naroda, živi u inostranstvu", rekao je Vučević.
Vučević je rekao da je sa predsednikom opštine razgovarao o projektima koji su važni za razvoj opštine, kao što su izgradnja i Dunavske magistrale i Dunavske brze saobraćajnice, ali i lokalnih puteva, jer je to preduslov da narod ostane i opstane u ovim krajevima.
"A drago mi je da čuvaju svoju tradiciju, i srpsku i vlašku, i da tu nema nikakvih podela, nego da je ovo pravi primer ujedinjene Srbije. I zaista mi ništa nije ni daleko ni teško kada znam da dolazimo među dobre i vredne ljude, i čestitam vam sve ono što smo radili", rekao je Vučević.
Rekao je i da su neodgovorne izjave pojedinaca da bi rudnik mrkog uglja Krepoljina u tom kraju trebalo da se zatvori i da je ponosan što je država uspela da spreči njegovo gašenje.
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