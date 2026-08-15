STIŽE VREMENSKI PREOKRET: Temperatura pada za 10 stepeni, evo kada stiže osveženje

SRBIJA će do ponedeljka biti pod uticajem toplog vremena, uz pretežno sunčane dane i temperature koje će se kretati iznad 30 stepeni.

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U ponedeljak će temperatura ponegde dostići čak 37 stepeni. Ipak, već tokom popodneva dolazi do promene vremena.

Hladni front prvo će zahvatiti severne i zapadne krajeve zemlje. U tim predelima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a prve promene moguće su već između 16 i 18 časova, najpre u delovima Vojvodine i Podrinja.

Tokom večeri i noći, nestabilnost će se postepeno širiti prema južnim i istočnim krajevima Srbije, dok će utorak doneti osetno prijatnije vreme u većem delu zemlje.

Ipak, ovo pogoršanje neće doneti obilnije padavine, pa se ne očekuje značajnije povećanje količine kiše.

Od utorka sledi osveženje. Temperatura će biti niža i do deset stepeni u odnosu na početak sedmice, pa će sredinom naredne nedelje vremenske prilike biti znatno prijatnije.

Međutim, osveženje neće dugo trajati. Posle 20. avgusta ponovo se očekuje stabilizacija vremena, uz pretežno sunčane dane i novi porast temperatura. Lokalno bi živa u termometru ponovo mogla da pređe 35. podeok.

Dakle, pred nama su još dva veoma topla dana, zatim kratkotrajno osveženje, a potom novi povratak letnjih temperatura.

(Telegraf)