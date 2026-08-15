ESKALACIJA U ORMUZU: Napadnut brod naftnog giganta - svet strepi za isporuke energenata

DRŽAVNA naftna kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ADNOC, saopštila je danas da je jedan od njenih brodova napadnut tokom prolaska kroz Ormuski moreuz, prenela je emiratska državna novinska agencija WAM.

Foto: AP Photo/Fatima Shbair

Naftna kompanija je saopštila da nema povređenih u napadu u petak, kao i da je situacija sada pod kontrolom, prenosi Rojters.

Ovaj napad je treći takav incident u kojem učestvuju brodovi kompanije ADNOC za manje od nedelju dana, navodi agencija.

UAE su prethodno optužili Iran da stoji iza ranijih napada, ali iz UAE nije bilo zvaničnih komentara povodom poslednjeg incidenta.

Oko petine svetske nafte i tečnog prirodnog gasa prolazilo je kroz Ormuski moreuz između Omana i Irana pre izbijanja sukoba Irana i SAD. Otkako je 28. februara izbio američko-izraelski rat sa Iranom, pomorski saobraćaj je više puta prekidan, što je povećalo cene vozarina i stvorilo bezbednosne probleme, navodi Rojters.

ADNOC je jedan od najvećih svetskih proizvođača energenata i izvozi sirovu naftu, prirodni gas i rafinisane proizvode širom sveta, prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)

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