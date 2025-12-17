Svet

TRAMP SE VEČERAS OBRAĆA NACIJI IZ BELE KUĆE: "Ovo je bila sjajna godina za SAD, a najbolje tek dolazi"

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 08:08

PPEDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će se večeras obratiti američkoj naciji iz Bele kuće.

Foto: Printskrin

 U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da je ovo bila sjajna godina za SAD, a da "najbolje tek dolazi“.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je novinarima da će deo govora biti posvećen Trampovim „istorijskim dostignućima“ otkako je stupio na dužnost u januaru, zajedno sa najavama za narednu godinu, prenosi Ej-bi-si. Trampovo obaraćanje iz Bele kuće planirano je za 21.00 sat po lokalnom vremenu.

(Tanjug)

SRBIJA-NAŠA PORODICA Macut i Žarić Kovačević: Demografija najvažnije pitanje

