"APSOLUTNA NEPRAVDA" Supruga fudbalera Barselone Rafinje ŽESTOKO udarila po FIFA

VELIKU buru podigao je FIFA izbor tima godine, zbog svega se oglasila supruga brazilskog fudbalera Rafinje, Natalija Rodrigez Beloli. Ona je javno izrazila ogorčenje što se njen izabranik nije našao u idealnom timu.

Foto: Profimedia

Na ceremoniji u Dohi za najboljeg fudbalera proglašen je Dembele iz PSŽ-a, dok je trener godine postao Luis Enrike.

Idealan tim čini pola PSŽ-a uključujući Donarumu koji je isina sada u Premijer ligi.

U najboljih jedanaest su i: Nuno Mendeš, Hakimi i Vitinja, a tu su i Pedri iz Barselone, Belingem iz Reala, Palmer iz Čelsija, Mbape i Lamin Jamal.

Natalia Rodrigues Belloli didn’t hide her frustration after Raphinha was left out of The Best FIFA Men’s XI 😡👀



🗣 '62 G/A… But he didn’t deserve to be included in the XI' pic.twitter.com/si9Hqc8YsY — OneFootball (@OneFootball) December 16, 2025

Ipak, izostanak Rafinje izazvao je pravu buru. Njegova supruga nije krila nezadovoljstvo:

- Kako Rafinja, koji je ove sezone postigao 62 gola i asistencija u 64 utakmice, nije u idealnoj jedanaestorici? Mislili ste da je košarkaš? Ovo je potpuno nepravedno!

