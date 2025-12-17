Fudbal

"APSOLUTNA NEPRAVDA" Supruga fudbalera Barselone Rafinje ŽESTOKO udarila po FIFA

Новости онлајн

17. 12. 2025. u 10:41

VELIKU buru podigao je FIFA izbor tima godine, zbog svega se oglasila supruga brazilskog fudbalera Rafinje, Natalija Rodrigez Beloli. Ona je javno izrazila ogorčenje što se njen izabranik nije našao u idealnom timu.

АПСОЛУТНА НЕПРАВДА Супруга фудбалера Барселоне Рафиње ЖЕСТОКО ударила по ФИФА

Foto: Profimedia

Na ceremoniji u Dohi za najboljeg fudbalera proglašen je Dembele iz PSŽ-a, dok je trener godine postao Luis Enrike. 

Idealan tim čini pola PSŽ-a uključujući Donarumu koji je isina sada u Premijer ligi. 

U najboljih jedanaest su i: Nuno Mendeš, Hakimi i Vitinja, a tu su i Pedri iz Barselone, Belingem iz Reala, Palmer iz Čelsija, Mbape i Lamin Jamal.

Ipak, izostanak Rafinje izazvao je pravu buru. Njegova supruga nije krila nezadovoljstvo:

- Kako Rafinja, koji je ove sezone postigao 62 gola i asistencija u 64 utakmice, nije u idealnoj jedanaestorici? Mislili ste da je košarkaš? Ovo je potpuno nepravedno!

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"