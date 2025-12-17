JULIJA UBODENA 13 PUTA NOŽEM OD STRANE SVOG PARTNERA: Novi detalji ubistva u Leskovcu - Završena obdukcija

JULIJA Nikolić (53) usmrćena je ubodima nožem na Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu.

Foto: Društvene mreže

Julija Nikolić (53) koju je u ponedeljak u centru Leskovca ubio njen emotivni partner D. R. (64), zadobila je čak 13 uboda nožem.

Svi ubodi naneti su sa prednje strane tela što znači da se Julija tokom povređivanja nalazila oči u oči sa svojim ubicom.

- Očigledno je da je osumnjičeni imao nameru da ženu ubije po svaku cenu jer joj je zadao veći broj uboda nego što je bilo neophodno da je usmrti. Moguće da je bio toliko besan na nju da nije mogao da se kontroliše - navode izvori portala Nova.rs upoznati sa ovim slučajem.

Foto: Društvene mreže Ubijena žena

Telo nesrećne žene, kako dodaju, prebačeno je u Opštu bolnicu u Leskovcu gde su obdukciju obavili stručnjaci niškog Zavoda za sudsku medicinu. Prema našim saznanjima, od 13 uboda, više njih je bilo smrtonosno.

- Osim povreda po perifernom delu tela, žena je zadobila i nekoliko uboda u vitalne organe koji su prouzrokovali trenutnu smrt. Ubadana je u grudni koš i to sa prednje strane tako da su ovi udarci nožem naneti velikom silinom bili kobni po žrtvu - objašnjava sagovornik.

Prema rečima očevidaca, Julija Nikolić se najpre posvađala, a zatim pokušala da pobegne od čoveka sa kojim je godinama bila u vezi ali je on sustigao u Bulevaru Nikole Pašića u centru Leskovca, i zadao joj smrtonosne ubode nožem. Prema tvrdnjama svedoka dok je za njom trčao obasipao je psovkama.

Foto: Društvene mreže Ubica

Leskovčani navode da ovaj par nije rodom iz Leskovca već da su se tu doselili pre izvesnog vremena. Takođe, kako navode, oni nisu živeli zajedno već su samo bili u vezi koja je dugo trajala. Baš iz tog razloga nemaju saznanja o njihovom životu, a još manje o razlozima zbog kojih je došlo do krvavog raspleta njihove veze. Prema navodima policije, D.R. je iz Lebana, a žrtva iz jednog sela iz okoline ovog mesta.

D.R. je uhapšen ubrzo nakon zločina i danas bi trebalo da bude priveden na saslušanje tužilaštvu u Leskovcu.

(Nova)

BONUS VIDEO:

Uviđaj u Zavidincu: Prvi ekskluzivni detalji sa terena