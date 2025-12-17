MRZITELJKA SRBIJE AIDA ĆOROVIĆ: Autošovinizam kao politička agenda

AIDA Ćorović, aktivistkinja i novinarka iz Novog Pazara, godinama gradi javni angažman kroz otvorene provokacije, radikalne političke poruke i javne istupe koji nose jasan antisrpski predznak. Od cepanja državne zastave, preko napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, do tvrdnji da je Srbija fašistička i genocidna država – Ćorovićeva ne krije politički i ideološki okvir u kome deluje.

Njeno delovanje redovno dobija prostor na tajkunskim i opozicionim medijima, dok istovremeno vodi kampanju delegitimizacije države Srbije, njenih institucija, simbola i naroda.

"Ponosim se Srbijom“ – posle psovki i vređanja Hrista

Ćorović je izazvala burne reakcije nakon izjave da se, kako je rekla, "Po prvi put ponosi Srbijom“, upravo nakon incidenta u Novom Pazaru, kada su demonstranti, prema navodima tužilaštva, psovali "srpsku majku“, decu i Isusa Hrista.

"Ja zaista to sa neskrivenim ponosom poslednjih meseci govorim, da zapravo od raspada Jugoslavije ja nikada nisam osećala da se ponosim Srbijom. Ja se sada ponosim“, izjavila je Ćorović.

"Ponosim se gestovima prijateljstva i ljubavi, sve ono što nas je devedesetih užasno koštalo. Mi sada to lako prevazilazimo“, dodala je, bez ijedne reči osude nasilnih ispada i uvreda.

"Prihvatite da su vaši dedovi počinili genocid“

Kao jedan od ideologa blokaderskih protesta, Ćorović otvoreno poziva mlade da, kako sama kaže, "prihvate teret genocida“.

"To je neka vrsta moje misije i ja od toga ne odustajem. Mladi koji nemaju nikakve veze sa devedesetim moraju da saznaju šta se desilo i moraju da taj teret, koji su im ostavili očevi ili dedovi, prihvate i da traže oproštaj, pre svega od Bošnjaka u BiH“, poručila je Ćorović.

U istom nastupu Srbiju je opisala kao zemlju u procesu, kako je rekla, "nove fašizacije“, a deo studenata označila kao nosioce "desničarskih stavova“.

Cepanje zastave kao politički program

Ćorović se javno pohvalila da je u Novom Sadu pocepala zastavu Republike Srbije – i najavila da će to ponoviti.

"Pocepala sam zastavu Republike Srbije u Novom Sadu i pocepaću je opet! To je zastava ratnih zločina i genocida. Autonomija za Vojvodinu i Sandžak! Stop srpskom svetu!“, objavila je na mreži Iks.

Ranije je bila i među onima koji su jajima napadali mural posvećen Ratku Mladiću u Beogradu.

Laž o mrtvom sinu: Udar na porodicu žrtve

Jedan od najtežih momenata njenog delovanja vezan je za tragediju u Novom Sadu, kada je na društvenim mrežama širila tvrdnju da je Dijani Hrki, majci stradalog mladića, poslata fotografija sa obdukcije njenog sina.

Ispostavilo se da fotografija nije sa obdukcije, niti prikazuje preminulog Stefana, što je potvrđeno i zvaničnim saopštenjem nadležnog ministarstva. Uprkos tome, Ćorovićeva je nastavila sa istim tvrdnjama, koristeći tragediju za politički pritisak.

"Srbiji je potrebna denacifikacija“

Na tribini ProGlasa Ćorović je nastavila sa ekstremnom retorikom, optužujući Srbiju za višedecenijsko zlo.

"Ne postoji lak način da se kaže da je Srbiji potrebna denacifikacija. Trideset pet godina je ovaj region živeo u getu koji nam je nametnula Srbija“, rekla je, optužujući državu, narod i crkvu za ratne zločine i moralni sunovrat.

Napad na SPC: "profašistička i mafijaška družina“

U intervjuu za sarajevsku „Slobodnu Bosnu“ otišla je i korak dalje, označivši Srpsku pravoslavnu crkvu kao, kako je rekla, "profašističku, razvratnu i mafijašku organizaciju“, optužujući je za spregu sa državom i kriminalom.

Priznanje Kosova, gašenje RS, NATO i EU – bez skrivanja

Ćorović je sama pobrojala ciljeve za koje se zalaže:

- priznanje tzv. Kosova

- Srebrenica kao genocid

- odricanje od Republike Srpske

- ulazak Srbije u EU i NATO

- proglašavanje Srbije za fašističku i neonacističku državu

Obojena revolucija kao "nedovršen posao“

Ćorović otvoreno tvrdi da "peti oktobar nije završen“ i da je došlo vreme za nastavak tog procesa. Prema navodima koji kruže u bezbednosnim krugovima, aktivno je uključena u logističku i finansijsku podršku blokadama fakulteta i saobraćajnica, uz pomoć stranih donatora i struktura bliskih zapadnim medijskim i političkim centrima.

Pitanje koje ostaje

Posle svega – od cepanja zastave, napada na SPC, targetiranja porodica žrtava, do otvorenih poziva na denacifikaciju Srbije – ostaje samo jedno pitanje:

Ko i zašto godinama daje medijski, logistički i politički prostor Aidi Ćorović i njenoj agendi?

Jer, jedno je sigurno – njene poruke nisu slučajne, niti su izolovane. One su deo šireg političkog obrasca koji Srbiju vidi kao problem koji treba slomiti, a ne kao državu koju treba graditi.

