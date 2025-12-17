PIKSI DOBIO PONUDU KOJA SE NE ODBIJA! Bivši selektor Srbije ide gde ga niko nije očekivao

IME Dragana Stojkovića Piksija i tokom mandata na klupi Srbije se uglavnom vezivalo za Aziju.

FOTO: M. Vukadinović

Trenersko ime bivši selektor "orlova" je stekao u Japanu i Kini, Saudijska Arabija se najviše pominjala kao eventualna destinacija kad završi sa nacionalnim timom. I onda pravo niotkuda Piksi seda na klupu Rubina iz Kazanja.

Naime, doskorašnjeg šefa stručnog štaba tog tima Rašida Rahimova već je smenio predsednik Republike Tatarstan Rustam Minihanov, a ruski novinar Ivan Karpov naveo je Stojković najveći kandidat za mesto novog trenera.

Rahimov je ostavio tim na sedmom mestu tabele, sa šest bodova zaostatka za šestoplasiranim Spartakom iz Moskve, koji je donedavno vodio Dejan Stanković. U poslednjih sedam utakmica, tim iz Kazanja ostvario je samo jednu pobedu i uz to je ispao iz tamošnjeg kupa.

Podsećanja radi, Dragan Stojković Piksi počeo je trenersku karijeru 2008. godine, kada je napustio mesto predsednika Crvene zvezde i preuzeo Nagoju, tim u kojem je ostavio dubok trag i kao igrač. U Japanu je vodio ekipu do titule prvaka, a onda je od 2015. do 2020. radio u Kini kao trener Guangdžoua "R&F". Od 2021. godine vodio je reprezentaciju Srbije, sa njom se kvalifikovao za Mundijal u Kataru i za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, a otišao je ove jeseni, posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi 2026.

