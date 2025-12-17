SAD I EU USVOJILE BEZBEDNOSNE GARANCIJE ZA KIJEV Mediji: Evo koji su uslovi
PREDSTAVNICI Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije odobrili su u Berlinu dva dokumenta u kojima su iznete tačke o bezbednosnim garancijama za Kijev, piše list „Njujork tajms“, pozivajući se na izvore.
Prema informacijama izvora, u dva dokumenta, sačinjena na osnovu diplomatskih pregovora, prvi uslov je smanjenje brojnosti Oružanih snaga Ukrajine sa 900.000 na 800.000 ljudi u vreme mira, kao i jačanje ukrajinske vojske uz podršku EU i SAD.
Posebno se navodi da će vojni kontingent evropskih zemalja, raspoređen u Ukrajini u okviru ovog plana, biti stacioniran na zapadu zemlje, udaljen od granice sa Rusijom.
List nije precizirao koje će zemlje poslati svoje snage u Ukrajinu, ali se navodi da će to biti saopšteno kasnije, na neformalnom nivou.
Prema pisanju lista, SAD neće učestvovati u raspoređivanju vojske u Ukrajini, umesto toga, Vašington planira da koristi obaveštajne službe u cilju kontrole poštovanja primirja.
Kako je ranije saopštio nemački kancelar, Fridrih Merc, evropske zemlje i SAD su navodno spremne da pruže Ukrajini bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO-a u slučaju uspostavljanja primirja.
Iste večeri, američki list „Volstrit džurnal“ je, pozivajući se na američke zvaničnike, izvestio da su SAD obećale da će podržati evropske bezbednosne garancije i obezbediti podršku Senata.
Prema članu 5 Severnoatlantskog sporazuma, potpisanog u Vašingtonu 1949. godine, utvrđuje se princip kolektivne odbrane Alijanse. On obavezuje sve članice bloka da zajednički odgovore na svaki napad na jednu od zemalja NATO-a.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
O SINU COVEČIJEM: TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ I EP28
Preporučujemo
NE SLUTI NA DOBRO: Kremlj o učešću Brisela u pregovorima o Ukrajini
16. 12. 2025. u 19:11
NIKO IZ SRBIJE NEĆE IĆI U BRISEL PRVI PUT U 14 GODINA Vučić: Štitim interese naše zemlje, sprema se veliki sukob
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra neće otići u Brisel na samit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora da štiti interese Srbije i dodao da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.
16. 12. 2025. u 19:58
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)