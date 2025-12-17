Svet

SAD I EU USVOJILE BEZBEDNOSNE GARANCIJE ZA KIJEV Mediji: Evo koji su uslovi

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 11:33

PREDSTAVNICI Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije odobrili su u Berlinu dva dokumenta u kojima su iznete tačke o bezbednosnim garancijama za Kijev, piše list „Njujork tajms“, pozivajući se na izvore.

САД И ЕУ УСВОЈИЛЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА КИЈЕВ Медији: Ево који су услови

Foto: Profimedia

Prema informacijama izvora, u dva dokumenta, sačinjena na osnovu diplomatskih pregovora, prvi uslov je smanjenje brojnosti Oružanih snaga Ukrajine sa 900.000 na 800.000 ljudi u vreme mira, kao i jačanje ukrajinske vojske uz podršku EU i SAD.

Posebno se navodi da će vojni kontingent evropskih zemalja, raspoređen u Ukrajini u okviru ovog plana, biti stacioniran na zapadu zemlje, udaljen od granice sa Rusijom.

List nije precizirao koje će zemlje poslati svoje snage u Ukrajinu, ali se navodi da će to biti saopšteno kasnije, na neformalnom nivou.

Prema pisanju lista, SAD neće učestvovati u raspoređivanju vojske u Ukrajini, umesto toga, Vašington planira da koristi obaveštajne službe u cilju kontrole poštovanja primirja.

Kako je ranije saopštio nemački kancelar, Fridrih Merc, evropske zemlje i SAD su navodno spremne da pruže Ukrajini bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO-a u slučaju uspostavljanja primirja.

Iste večeri, američki list „Volstrit džurnal“ je, pozivajući se na američke zvaničnike, izvestio da su SAD obećale da će podržati evropske bezbednosne garancije i obezbediti podršku Senata.

Prema članu 5 Severnoatlantskog sporazuma, potpisanog u Vašingtonu 1949. godine, utvrđuje se princip kolektivne odbrane Alijanse. On obavezuje sve članice bloka da zajednički odgovore na svaki napad na jednu od zemalja NATO-a.

(Sputnjik)

