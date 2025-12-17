Politika

BLOKADERI POTPUNO PUKLI Bogosavljević priznao: Danas su konačno propali svi naši pokušaji

В. Н.

17. 12. 2025. u 11:20

ŠEF autonomaških blokadera Žarko Bogosavljević priznao je da su se blokaderi potpuno raspali.

БЛОКАДЕРИ ПОТПУНО ПУКЛИ Богосављевић признао: Данас су коначно пропали сви наши покушаји

Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, danas su konačno potpuno propali svi njihovi pokušaji rušenja države Srbije u Novom Sadu.

- 09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata, Skupština Novi Sad nema ni ograde ko pre, a Vojvođanska ima ograde, al bez policije. Sve normalno... sve tiho. Vlast usvaja budžete bez glasa protiv - objavio je Bogosavljević na mreži X.

BONUS VIDEO: Slavlje blokader zbog toga što je Srbija izgubila 750 miliona evra

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!