BLOKADERI POTPUNO PUKLI Bogosavljević priznao: Danas su konačno propali svi naši pokušaji
ŠEF autonomaških blokadera Žarko Bogosavljević priznao je da su se blokaderi potpuno raspali.
Prema njegovim rečima, danas su konačno potpuno propali svi njihovi pokušaji rušenja države Srbije u Novom Sadu.
- 09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata, Skupština Novi Sad nema ni ograde ko pre, a Vojvođanska ima ograde, al bez policije. Sve normalno... sve tiho. Vlast usvaja budžete bez glasa protiv - objavio je Bogosavljević na mreži X.
BONUS VIDEO: Slavlje blokader zbog toga što je Srbija izgubila 750 miliona evra
