BRNABIĆEVA: Svaka pobeda blokadera uvek znači da je Srbija nešto izgubila (VIDEO)

17. 12. 2025. u 11:15

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se porukom na svom profilu na dtuštvenoj mreži X, u kojoj je navela da svaka pobeda blokadera znači da je Srbija nešto izgubila.

"Svaka pobeda blokadera uvek znači da je Srbija nešto izgubila. Pobede kad spreče decu da idu u škole. Pobede kad studenti ne mogu da studiraju. Pobede kad oteraju investitora. Pobede kad ugase neko radno mesto. Pobede kad neko kritikuje Srbiju. Kad oni pobeđuju, Srbija gubi. Zato ćemo se, uz predsednika Vučića, boriti još jače za našu Srbiju!", navela je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks. 

