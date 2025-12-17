ŠAMAR SRBIJI! Posle fudbalera ni oni neće videti Mundijal 2026.

FUDBALSKU reprezentaciju Srbije nećemo gledati na Mundijalu 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Orlovi" nisu uspeli ni da izbore baraž! Engleska iz naše grupe je otišla direktno, a Albanija u razigravanje.

A poslednje vesti iz sveta fudbala govore da ni srpske sudije neće deliti pravdu na Mundijalu.

Naime, FIFA je danas saopštila širi spisak sudija koje su u konkurenciji za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a Srbija čak ni na ovaj način neće imati svog predstavnika u SAD, Meksiku i Kanadi.

Srđan Jovanović, najpriznatiji srpski sudija

Podsećanja radi, poslednje naše sudije koje su išle na Mundijal su Milorad Mažić, Milovan Ristić i Dalibor Đurđević u Rusiji 2018.

Evo i ko je od evropskih arbitara na širem spisku za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026. godine:

Espen Eskas - Norveška

Istvan Kovač - Rumunija

Fransoa Leteksije - Francuska

Deni Makeli - Holandija

Šimon Marčinjak - Poljska

Mauricio Marijani - Italija

Glen Niberg - Švedska

Majkl Oliver - Engleska

Irfan Peljto - Bosna i Hercegovina

Artur Soareš Dijaš - Portugal

Hoze Marija Sančes Martinez - Španija

Sandro Šerer - Švajcarska

Entoni Tejlor - Engleska

Klemon Turpan - Francuska

Slavko Vinčić - Slovenija

