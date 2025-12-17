Fudbal

ŠAMAR SRBIJI! Posle fudbalera ni oni neće videti Mundijal 2026.

Новости онлине

17. 12. 2025. u 10:08

FUDBALSKU reprezentaciju Srbije nećemo gledati na Mundijalu 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi.

FOTO: M. Vukadinović

"Orlovi" nisu uspeli ni da izbore baraž! Engleska iz naše grupe je otišla direktno, a Albanija u razigravanje. 

A poslednje vesti iz sveta fudbala govore da ni srpske sudije neće deliti pravdu na Mundijalu. 

Naime, FIFA je danas saopštila širi spisak sudija koje su u konkurenciji za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a Srbija čak ni na ovaj način neće imati svog predstavnika u SAD, Meksiku i Kanadi.

Foto arhiva VN

Srđan Jovanović, najpriznatiji srpski sudija

Podsećanja radi, poslednje naše sudije koje su išle na Mundijal su Milorad Mažić, Milovan Ristić i Dalibor Đurđević u Rusiji 2018.

Evo i ko je od evropskih arbitara na širem spisku za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026. godine: 

Espen Eskas - Norveška
Istvan Kovač - Rumunija
Fransoa Leteksije - Francuska
Deni Makeli - Holandija
Šimon Marčinjak - Poljska
Mauricio Marijani - Italija
Glen Niberg - Švedska
Majkl Oliver - Engleska
Irfan Peljto - Bosna i Hercegovina
Artur Soareš Dijaš - Portugal
Hoze Marija Sančes Martinez - Španija
Sandro Šerer - Švajcarska
Entoni Tejlor - Engleska
Klemon Turpan - Francuska
Slavko Vinčić - Slovenija

