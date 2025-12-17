ŠAMAR SRBIJI! Posle fudbalera ni oni neće videti Mundijal 2026.
FUDBALSKU reprezentaciju Srbije nećemo gledati na Mundijalu 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi.
"Orlovi" nisu uspeli ni da izbore baraž! Engleska iz naše grupe je otišla direktno, a Albanija u razigravanje.
A poslednje vesti iz sveta fudbala govore da ni srpske sudije neće deliti pravdu na Mundijalu.
Naime, FIFA je danas saopštila širi spisak sudija koje su u konkurenciji za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a Srbija čak ni na ovaj način neće imati svog predstavnika u SAD, Meksiku i Kanadi.
Podsećanja radi, poslednje naše sudije koje su išle na Mundijal su Milorad Mažić, Milovan Ristić i Dalibor Đurđević u Rusiji 2018.
Evo i ko je od evropskih arbitara na širem spisku za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026. godine:
Espen Eskas - Norveška
Istvan Kovač - Rumunija
Fransoa Leteksije - Francuska
Deni Makeli - Holandija
Šimon Marčinjak - Poljska
Mauricio Marijani - Italija
Glen Niberg - Švedska
Majkl Oliver - Engleska
Irfan Peljto - Bosna i Hercegovina
Artur Soareš Dijaš - Portugal
Hoze Marija Sančes Martinez - Španija
Sandro Šerer - Švajcarska
Entoni Tejlor - Engleska
Klemon Turpan - Francuska
Slavko Vinčić - Slovenija
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Srbija dobija poziv za Svetsko prvenstvo?
19. 11. 2025. u 11:27
FUDBAL SE MENjA IZ KORENA! Rezervni fudbaleri neće sedeti na klupi tokom Mundijala?
05. 12. 2025. u 10:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLjEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija nema mnogo dobrih vesti sa međunarodnih meridijana, usled brojnih sankcija Zapada, ali - Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, danas je veoma ponosan.
16. 12. 2025. u 12:20
"Sinovi i kćeri nacije, spremite se za BORBU, Ruska tvrda MOĆ raste!" General uputio alarmantno upozorenje
RIZIK da bi Rusija mogla da napadne Veliku Britaniju raste, a "sinovi i kćeri" nacije moraju biti spremni za borbu, rekao je komandant britanskih oružanih snaga.
16. 12. 2025. u 11:42
Komentari (0)