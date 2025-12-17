PEKING PROTIV KONFISKACIJE RUSKIH AKTIVA: "Kina se protivi jednostranim sankcijama kojima se krši međunarodno pravo"

KINA je protiv bilo kakvih jednostranih postupaka kojima se krši međunarodno pravo, rekao je zvanični predstavnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun.

Foto: AP

- Kina se dosledno protivi jednostranim sankcijama kojima se krši međunarodno pravo i koje nisu odobrene u Savetu bezbednosti UN - naveo je diplomata na pitanje Sputnjika da prokomentariše situaciju u vezi sa konfiskacijom zamrznutih ruskih aktiva.

Guo je dodao da sve strane treba da stvaraju pozitivnu atmosferu i pozitivne uslove za rešavanje ukrajinske krize a ne obrnuto.

Prema rečima kineskog diplomate, Peking vodi nezavisnu i mirnu spoljnu politiku a stav o ukrajinskom sukobu je dosledan i jasan - podržava sve napore u cilju što skorijeg postizanja pravednog, trajnog mirovnog sporazuma putem dijaloga i pregovora.

Savet Evropske unije je 12. decembra usvojio odluku o trajnom zamrzavanju suverene ruske imovine. Evropska komisija se nada da će na samitu 18. i 19. decembra obezbediti odluku zemalja EU o eksproprijaciji 210 milijardi evra ruske imovine, od čega je 185 milijardi evra blokirano na platformi „Juroklir“ u Belgiji.

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto upozorio je u utorak da konfiskovanje zamrznutih ruskih rezervi može izazvati kolaps ekonomije Evropske unije.



Evropska unija je ponudila Belgiji tri garancije po pitanju konfiskacije ruskih aktiva u cilju podrške Kijeva, međutim, belgijski zvaničnici smatraju da to nije dovoljno da bi se zemlja odlučila na takav korak, objavio je „Politiko“.

U međuvremenu, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv evropskog depozitara „Juroklir“ za sumu od preko 18 biliona rubalja (oko 193 milijarde evra) zbog pokušaja Evropske unije da ukrade zamrznutu rusku imovinu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje