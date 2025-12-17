SRBIN U CENTRU DEŠAVANJA! Branko Radujko na sastanku FIFA u Dohi
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko, član FIFA Komiteta za olimpijski fudbal, prisustvovao je plenarnoj sesiji svih FIFA komiteta, koja je u utorak uveče održana u Dohi, saopštio je danas FSS.
Kako je saopšteno iz FSS, na uvodnoj sednici okupili su se predstavnici svih FIFA tela, posle čega je rad nastavljen kroz odvojene sastanke po komitetima, u skladu sa nadležnostima i planiranim dnevnim redom.
Dodaje se da je u večernjim satima organizovana svečana gala večera, tokom koje su proglašeni najbolji pojedinci u svetskom fudbalu u protekloj godini, u okviru tradicionalne FIFA ceremonije dodele priznanja.
Na kraju se ističe da se program nastavlja danas, kada je za sve učesnike skupa organizovano zajedničko prisustvo finalnoj utakmici FIFA Interkontinentalnog kupa, u kojoj će snage odmeriti osvajač Lige šampiona Pari Sen Žermen i Flamengo, pobednik Kopa Libertadores.
