SRBIN U CENTRU DEŠAVANJA! Branko Radujko na sastanku FIFA u Dohi

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko, član FIFA Komiteta za olimpijski fudbal, prisustvovao je plenarnoj sesiji svih FIFA komiteta, koja je u utorak uveče održana u Dohi, saopštio je danas FSS.

Foto: FSS

Kako je saopšteno iz FSS, na uvodnoj sednici okupili su se predstavnici svih FIFA tela, posle čega je rad nastavljen kroz odvojene sastanke po komitetima, u skladu sa nadležnostima i planiranim dnevnim redom.

Dodaje se da je u večernjim satima organizovana svečana gala večera, tokom koje su proglašeni najbolji pojedinci u svetskom fudbalu u protekloj godini, u okviru tradicionalne FIFA ceremonije dodele priznanja.

Na kraju se ističe da se program nastavlja danas, kada je za sve učesnike skupa organizovano zajedničko prisustvo finalnoj utakmici FIFA Interkontinentalnog kupa, u kojoj će snage odmeriti osvajač Lige šampiona Pari Sen Žermen i Flamengo, pobednik Kopa Libertadores.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu