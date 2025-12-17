Fudbal

SRBIN U CENTRU DEŠAVANJA! Branko Radujko na sastanku FIFA u Dohi

Новости онлине

17. 12. 2025. u 12:22

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko, član FIFA Komiteta za olimpijski fudbal, prisustvovao je plenarnoj sesiji svih FIFA komiteta, koja je u utorak uveče održana u Dohi, saopštio je danas FSS.

СРБИН У ЦЕНТРУ ДЕШАВАЊА! Бранко Радујко на састанку ФИФА у Дохи

Foto: FSS

Kako je saopšteno iz FSS, na uvodnoj sednici okupili su se predstavnici svih FIFA tela, posle čega je rad nastavljen kroz odvojene sastanke po komitetima, u skladu sa nadležnostima i planiranim dnevnim redom.

Dodaje se da je u večernjim satima organizovana svečana gala večera, tokom koje su proglašeni najbolji pojedinci u svetskom fudbalu u protekloj godini, u okviru tradicionalne FIFA ceremonije dodele priznanja.

Na kraju se ističe da se program nastavlja danas, kada je za sve učesnike skupa organizovano zajedničko prisustvo finalnoj utakmici FIFA Interkontinentalnog kupa, u kojoj će snage odmeriti osvajač Lige šampiona Pari Sen Žermen i Flamengo, pobednik Kopa Libertadores.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona