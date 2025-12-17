ORBAN KRITIKOVAO NEMAČKU: Korak po korak se kreću ka ratu

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je pred samit Evropske unije u Briselu, da će glavna tema sastanka biti "rat i mir", uprkos brojnim drugim pitanjima na dnevnom redu, uključujući sedmogodišnji budžet EU, migracije i situaciju na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug/AP

Orban je naveo da će lideri EU razgovarati o tome da li i na koji način bi trebalo da se pruži podrška Ukrajini - vojna, finansijska ili kombinovana - kao i o sudbini zamrznute ruske imovine, preneo je MTI.

Premijer Mađarske je upozorio da se unutar EU očekuje "sukob" između zemalja koje žele da podrže Ukrajinu i onih koje se zalažu za odlaganje odluka dok se ne završe pregovori između SAD i Rusije.

Komentarišući zamrzavanje ruske imovine, Orban je optužio Brisel da je "nezakonito promenio prethodni režim" i da je oduzeo Mađarskoj pravo veta, najavivši pravne korake.

On je dodao da je Mađarska pronašla saveznike među državama koje smatraju da konfiskacija ruske imovine predstavlja "otvorenu objavu rata".

Orban je upozorio da bi EU, ako nastavi sa takvim potezima, "marširala ka novoj vrsti birokratske diktature" u kojoj su prava nacionalnih država ugrožena.

Takođe je kritikovao Nemačku, tvrdeći da se "korak po korak kreće ka ratu" i da nastoji da oživi svoju industriju kroz vojni razvoj.

Orban je ponovio da Mađarska neće podržati konfiskaciju zamrznutih deviznih depozita Rusije niti bilo koje druge zemlje, ističući da je njegova zemlja bila "lojalna" EU u vezi sa ruskom imovinom i da njena prava ne smeju da budu ograničena.

(Tanjug)

