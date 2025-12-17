"KREMLJ SVESTAN DA TAKVI PLANOVI POSTOJE": Peskov o mogućem uvođenju novih američkih sankcija Rusiji

KREMLj očekuje da će Sjedinjene Američke Države obavestiti Rusiju o ishodu pregovora koje vode sa Ukrajinom i Evropskom unijom o ukrajinskoj krizi, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: M.Stevanović

Peskov je rekao da Moskva zasad nije videla zvanične informacije o mogućem uvođenju novih američkih sankcija Rusiji, ali da je Kremlj svestan da takvi planovi postoje, prenosi Sputnjik.

Time je Peskov prokomentarisao navode agencije Blumberg da Vašington razmatra nove sankcije ukoliko ruski predsednik Vladimir Putin odbije mirovni sporazum o Ukrajini.

- Nismo videli takve vesti, ali nam je dobro poznato da slični planovi postoje u mnogim kabinetima - rekao je Peskov, dodajući da sankcije štete uspostavljanju normalnih odnosa.

Portparol Kremlja je naveo i da specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof tokom svojih poseta Rusiji ima mogućnost da bolje razume stavove Moskve.

Govoreći o pitanju prisustva stranih vojnih kontingenata u Ukrajini, Peskov je istakao da je ruski stav po tom pitanju "dobro poznat i dosledan".

- Poziciju su jasno formulisali predsednik Rusije i drugi zvaničnici na različitim nivoima - rekao je on.

Na pitanje da li ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zaista želi mir, Peskov je odgovorio da će to moći da se proceni tek nakon što Moskva dobije na uvid dokumenta sačinjena posle pregovora SAD, Ukrajine i evropskih zemalja.

(Tanjug)

