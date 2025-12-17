SVE SPREMNO ZA MITING SRPSKE LISTE: Hala sportova u Kosovskoj Mitrovici u bojama srpske trobojke (VIDEO)
SVE je spremno za prvi veliki predizborni miting Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici kojim ova stranka počinje predizbornu kampanju za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 28. decembar 2025.
Čitava Hala sportova koja može da primi više od 3.000 ljudi ispunjena je do poslednjeg mesta i dekorisana bojama srpske trobojke, zastavama i logoima Srpske liste.
Na ovim parlamentarnim izborima Srpska lista nastupa pod rednim brojem 127, i ima 33 kandidata, među kojima su ugledni profesori, lekari, dekani, ljudi od imena i kredibiliteta.
Preporučujemo
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)