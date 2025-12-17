Politika

SVE SPREMNO ZA MITING SRPSKE LISTE: Hala sportova u Kosovskoj Mitrovici u bojama srpske trobojke (VIDEO)

В. Н.

17. 12. 2025. u 12:03

SVE je spremno za prvi veliki predizborni miting Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici kojim ova stranka počinje predizbornu kampanju za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 28. decembar 2025.

СВЕ СПРЕМНО ЗА МИТИНГ СРПСКЕ ЛИСТЕ: Хала спортова у Косовској Митровици у бојама српске тробојке (ВИДЕО)

Foto: Srpska lista

Čitava Hala sportova koja može da primi više od 3.000 ljudi ispunjena je do poslednjeg mesta i dekorisana bojama srpske trobojke, zastavama i logoima Srpske liste.

Foto: Фото: Српска листа

POGLEDAJ GALERIJU

Na ovim parlamentarnim izborima Srpska lista nastupa pod rednim brojem 127, i ima 33 kandidata, među kojima su ugledni profesori, lekari, dekani, ljudi od imena i kredibiliteta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona