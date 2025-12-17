RUSI OTKRIVAJU! Zbog ovoga je Marko Nikolić napustio CSKA i Rusiju
NOVE informacije pojavile su se u ruskim medijima o odluci Marka Nikolića da napusti CSKA i pređe u AEK.
O njemu je govorio Kiril Breido, portparol ruskog kluba.
- Nikolić je komplikovan, ali izuzetno snažan čovek. Kada se prvi put njegovo ime dovelo u vezu sa CSKA – svima sam rekao da je pravo rešenje za nas - istakao on, te dodao:
- Mislim da me je 6. juna, kada su igrali Rusija i Nigerija nazvao i rekao – Kirile, odlučio sam da idem. Iskreno, bio sam šokiran. Bio je kraj sezone i mislio sam da mogu malo da odmorim, ali desilo se to.
Rus koji je očigledno blizak sa Nikolićem izneo je i niz razloga zbog kojih je Srbin napustio Rusiju.
- Otišao je da bi bio sa porodicom. Koliko sam razumeo – sportski direktor AEK-a mu je prijatelj, takođe. Želeo je i da igra kontinentalna takmičenja. Na kraju krajeva, svako ima svoj život i viziju za sebe. Nikada nećemo znati šta je mogao da napravi na klupi CSKA, ali sam siguran da će ponovo poželeti da bude trener u Rusiji - rekao je Breido, a prenosi “Championat”.
