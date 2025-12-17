OTIŠAO NAJNEVEROVATNIJI ŠAMPION! Boks više neće biti isti - Terens Kroford, nikad poraženi bokser, poručio: "Zbogom!"

Najnovije vesti iz boksa rastužile su sve ljubitelje te veštine.

Terens Kroford, neporaženi bokserski šampion, zvanično je objavio penzionisanje u 38. godini, i to na kraju karijere u kojoj je ostvario 42 pobede u isto toliko nastupa, uključujući 31 nokaut.

U izjavi za I-Es-Pi-En (ESPN), rekao je da odlazi kao "neko ko nema više ništa da dokaže".

A zaista je tako.

Osvojio je titule u pet kategorija (od super lake, do super srednje) a bio apsolutni šampion sveta u čak tri, što niko nije uradio u eri četiri bokserske federacije.

U poslednjoj borbi, avgusta ove godine, savladao je Saula "Kanela" Alvareza, čime je po mnogima sebe svrstao među stvarno najbolje boksere u istoriji sporta.

Terens "Bad" Kroford - nestvarna biografija

Kroford, rođen 28. septembra 1987. u Omahi, američkog saveznoj državi Nebraska, počeo je profesionalnu karijeru 2008. godine, a prvu titulu titulu (VBO, u lakoj kategoriji) osvojio je 2014. protiv Rikija Bernsa.

Prešao je i u više kategorije, pobedivši Israila Madrimova 2024. za super velter tron.

Ostaće upamćen po svestranosti, moćnim udarcima ali i odličnoj defanzivi.

Mnoge u Omahi, ali i ne samo tamo, inspirisala je njegova životna priča, jer je iz prilično siromašne sredine došao vrednim radom do svetskih uspeha.

