OTIŠAO NAJNEVEROVATNIJI ŠAMPION! Boks više neće biti isti - Terens Kroford, nikad poraženi bokser, poručio: "Zbogom!"
Najnovije vesti iz boksa rastužile su sve ljubitelje te veštine.
Terens Kroford, neporaženi bokserski šampion, zvanično je objavio penzionisanje u 38. godini, i to na kraju karijere u kojoj je ostvario 42 pobede u isto toliko nastupa, uključujući 31 nokaut.
U izjavi za I-Es-Pi-En (ESPN), rekao je da odlazi kao "neko ko nema više ništa da dokaže".
A zaista je tako.
Osvojio je titule u pet kategorija (od super lake, do super srednje) a bio apsolutni šampion sveta u čak tri, što niko nije uradio u eri četiri bokserske federacije.
U poslednjoj borbi, avgusta ove godine, savladao je Saula "Kanela" Alvareza, čime je po mnogima sebe svrstao među stvarno najbolje boksere u istoriji sporta.
Terens "Bad" Kroford - nestvarna biografija
Kroford, rođen 28. septembra 1987. u Omahi, američkog saveznoj državi Nebraska, počeo je profesionalnu karijeru 2008. godine, a prvu titulu titulu (VBO, u lakoj kategoriji) osvojio je 2014. protiv Rikija Bernsa.
Prešao je i u više kategorije, pobedivši Israila Madrimova 2024. za super velter tron.
Ostaće upamćen po svestranosti, moćnim udarcima ali i odličnoj defanzivi.
Mnoge u Omahi, ali i ne samo tamo, inspirisala je njegova životna priča, jer je iz prilično siromašne sredine došao vrednim radom do svetskih uspeha.
