OSUMNJENI ZA MASAKR SE PROBUDIO IZ KOME: Ubijen otac, sin ranjen, obaveštajci podbacili; Policija dobija duge cevi?

TOKOM NOĆI, jedan od navodnih naoružanih ljudi, Navid Akram, navodno se probudio iz 48-časovne kome dok se otkrivaju novi detalji o ocu i sinu optuženim za teroriste.

Prema saopštenju, od tada je imao „ograničen kontakt sa porodicom“. Njegov sin Navid je australijski državljanin, saopštila je indijska policija.

U međuvremenu, slomljeni roditelji desetogodišnje Matilde, najmlađe žrtve napada na plaži Bondi, dali su srceparajuće izjave tokom emotivnog bdenja uz sveće za žrtve.

Broj žrtava ostaje 15, 22 žrtve su još uvek u bolnici, a 9 njih je u kritičnom stanju. Jedan od navodnih strelaca, Sadžid Akram, takođe je mrtav.



NAVODNI NAPADAČ SE PROBUDIO IZ KOME DA BI RAZGOVARAO SA POLICIJOM

Očekuje se da će navodni strelac Navid Akram danas razgovarati sa policijom nakon što se sinoć probudio iz skoro 48-časovne kome.

Komesar policije Novog Južnog Velsa, Mal Lanjon, potvrdio je da će 24-godišnjem navodnom strelcu danas biti ponuđena pravna zaštita pre nego što optužnica bude podignuta verovatno već danas.

-Naši istražitelji čekaju da dejstvo lekova prestane i da mu se pruži pristup pravnom savetniku, rekao je komesar Lanjon za radio 2GB.

-Očekujem da će se to dogoditi ujutro.

Komesar je rekao da su policajci do sada razgovarali sa njim „samo iz perspektive pritvora“.

Navid je prebačen iz bolnice Svetog Vinsenta, izveštava Sanrajz. Još nije potvrđeno gde je premešten.



OTAC UBIJEN, SIN RANjEN

Otac je identifikovan kao jedna od žrtava nedeljne pucnjave, u kojoj je i njegov sin hospitalizovan.

Boris Tetlerojd je ubijen u napadu na Bondi, napisala je njegova nećaka Leja Roatur na GoFundMe stranici pokrenutoj za podršku njegovoj porodici.

-Naša porodica tuguje zbog iznenadnog i nasilnog gubitka voljenog muža i oca, napisala je gđa Roatur, dodajući da je i sin gospodina Tetlerojda povređen u napadu.

-On je bio glavni izdržavalac svoje supruge, koja se sada suočava sa životom udovice, i otac sina koji je povređen u istom napadu i trenutno se oporavlja u bolnici.

Gđa Roatur je rekla da će prikupljena sredstva biti usmerena na troškove života supruge gospodina Tetlerojda, medicinske troškove njegovog sina dok se oporavlja od povrede i na podršku porodici.

-Duboko smo zahvalni na saosećanju, molitvama i podršci koja je već ukazana, napisala je.



Premijer Entoni Albanez je priznao da je bilo „stvarnih problema“ sa obaveštajnim sistemima zemlje nakon nedeljnog napada.

Kada je upitan na ABC Radio National da li su nas obaveštajni sistemi Australije izneverili ili nešto propustili, premijer je rekao: „Pa, sasvim jasno... bilo je stvarnih problema.“

-Moramo tačno ispitati način na koji ti sistemi funkcionišu, dodao je pre nego što je pomenuo procenu ASIO-a iz 2019. godine o navodnom strelcu Navidu Akramu.



ŠEF POLICIJE: AUSTRALIJA MOGLA SLEDITI NOVI ZELAND

Policijski komesar Novog Južnog Velsa, Mal Lanjon, rekao je da bi policija mogla da sledi stope Novog Zelanda i Kanade naoružavanjem policajaca snažnim dugim oružjem nakon nedeljnog zločina u Bondiju.

Rekao je da će policija nastaviti da preispituje svoje oružje usred poziva da policajci budu jače naoružani.

Komesar je upitan o pristupu oružju, koje je generalno snažnije od pištolja, tokom intervjua za sidnejsku radio stanicu 2GB jutros.

-Bilo je nekih poziva da policijski automobili i lokalne stanice nose dugo oružje, koje se očigledno koristi na Novom Zelandu, u Kanadi i drugim delovima sveta. Da li bi se to moglo promeniti posle nedelje?, pitao ga je Ben Fordam.

-Apsolutno, nastavljamo da preispitujemo vrstu oružja koju imamo, odgovorio je komesar Lanjon.

-Naš posao je da održimo bezbednost naše policije, ali i zajednice. Tradicionalno, policija je nosila samo pištolje, jer je naša intervencija tradicionalno bila u bliskoo odstojanju.

Komesar Lanjon je rekao da je policija nedavno podelila dugo oružje nekim taktičkim jedinicama policaje kako bi ih bolje opremila.

-Svakako ćemo nastaviti da to preispitujemo sa Policijskim udruženjem. Kao komesar, posvećen sam tome da se pobrinem da naši policajci budu što je moguće bezbedniji i da mogu da održe bezbednost zajednice.



AŽURIRANjE O PACIJENTIMA U BOLNICI

Trenutno se 22 pacijenta nalaze na lečenju u brojnim bolnicama u Sidneju zbog povreda, saopštila je zdravstvena služba Novog Južnog Velsa:

*Dva pacijenta su u stabilnom stanju u bolnici u Liverpulu.

*Jedan pacijent je u stabilnom stanju u bolnici Princa od Velsa.

*Jedan pacijent je u kritičnom, ali stabilnom stanju, a jedan pacijent je u stabilnom stanju u bolnici Sent Džordž.

*Jedan pacijent je u stabilnom stanju u Očnoj bolnici u Sidneju.

*Dva pacijenta su u kritičnom stanju, a tri pacijenta su u kritičnom, ali stabilnom stanju u bolnici Sent Vinsent.

*Jedan pacijent je u kritičnom stanju, dva pacijenta su u kritičnom, ali stabilnom stanju, a tri pacijenta su stabilna u Kraljevskoj bolnici Princa Alfreda.

*Dva pacijenta su u stabilnom stanju u Dečjoj bolnici u Sidneju, Randvik.

*Tri pacijenta su u stabilnom stanju u Kraljevskoj bolnici Nort Šor.

