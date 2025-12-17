A POSLE PORAZA U IZRAELU... Legendarni trener najavio sunovrat Crvene zvezde ako ne urade jednu stvar

Košarkaši Crvene zvezde posle neizvesne i dramatične završnice poraženi su od ekipe Hapoela iz Tel Aviva u Jerusalimu u okviru 16. kola Evrolige, čime su propustili šansu da dođu do potencijalnog brejka na strani - 84:78.

FOTO: Ataimages

Stručni konsultant i nekadašnji trener, Vlade Đurović je na TV "Arena Sport" analizirao poraz Zvezde u svom stilu.

- Niti ima smisla očajavati, niti treba posle poraza od Hapoela. Treba se vratiti na meč sa Virtusom. Saša će na miru da gleda taj njihov meč u sredu (protiv Partizana u 20.30) i da sprema meč za petak. Taj meč biće biti ili ne biti, biće to Zvezdina lična karta. Mora da dobije tu utakmicu, inače sledi sunovrat. Krenula je serija poraza, posle Nove godine Zvezdu skoro da nećemo gledati u Beogradu - poručio je Đurović aludirajući na to da Zvezdu u drugom delu sezone čeka dosta gostovanja.

Nastavio je u istom ritmu.

- Valensija je sada kandidat za fajnal-for. Mislim da će Armani sigurno da budu u plej-ofu, ne u plej-inu. Od kako je Mesina otišao vidite kako igraju. Imaju dobre igrače, dosta skupih igrača, publiku koja zna košarku. Sve drugo će biti velika borba i za Žalgiris i za Zvezdu. Real je u teškoj situaciji. Zvezda ima najgori raspored od svih njih. Zato je da je Zvezda dobila ovu utakmicu, ne bi se pričalo o rasporedu. Ako se još nešto izgubi kod kuće, biće baš teško.

Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Govorio je i o treneru Virtusa Dušku Ivanoviću.

- Svi će reći da Duško zna dobro Zvezdu, ali je ne zna, jer su ovo novi igrači. Zna Kalinića, Davidovca. Nije to - to. Nije adut Ivanović, nego je Zvezdina šansa to što i oni imaju dosta starijih igrača. Gledam italijansko prvenstvo, imaju probleme u poslednjoj četvrtini, vode prvo poluvreme, pa padnu. Edvards igra dobro, ali ne tako sigurno kao u Bajernu. Ima oscilacije, a ima sva ovlašćenja. Duško ga ne menja i kada promašuje. Biće nezgodna utakmica i Zvezdi i Partizanu. Zvezda ima put, možda nadoknađuje to što Virtus igra u sredu. Hajde da vidimo šta će biti - pojašnjava Đurović.

