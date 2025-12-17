ISTORIJA! Niksi su ovo čekali od 1973. godine, a dočekali na neverovatan način (VIDEO)
Košarkaši Njujork niksa osvojili su NBA kup, pošto su u finalu u Las Vegasu pobedili San Antonio sparse rezultatom 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19).
Posle Los Anđeles lejkersa i Milvoki baksa, Njujork niksi su treća franšiza koja se u istoriju upisala kao osvajač NBA kupa.
Dvostruki šampioni NBA lige moći će pored banera posvećenih šampionskoj generaciji iz 1970. i 1973. pod svodove "Medison skver gardena" da okače još jedan noviji.
U finalu u Las Vegasu, gde je tradicionalno odigrana završnica NBA kupa, Niksi su savladali San Antonio sparse.
Iako su tokom većeg dela utakmice morali da jure prednost rivala, čak i dvocifrenu sredinom treće deonice, Niksi su u finišu trećeg i početkom poslednjeg perioda napravili ključnu seriju 13:1 kojom su preuzeli vođstvo i kasnije ga sačuvali do kraja meča.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je O-Dži Anunobi sa 28 postignutih poena, devet skokova i tri asistencije. Pratio ga je Džejlen Branson sa 25 poena i osam asistencija, dok je Karl-Entoni Tauns ubacio 16 poena i uhvatio 11 lopti, uprkos problemima sa povredom.
Među Sparsima se istakao Dilan Harper sa 21 poenom i sedam skokova. Viktor Vembanjama se zaustavio na 18, a Diaron Foks na 16 poena. Stefon Kesl je dabl-dabl učinak kompletirao sa 15 poena i 12 uhvaćenih lopti.
Finale je jedina utakmica NBA kupa koja se ne računa kao meč regularnog dela NBA lige, što znači da finalisti nisu mogli da poprave ili pokvare svoj učinak i plasman na tabeli.
I Niksi i Sparsi imaju skor 18-7, što je na Istoku trenutno dovoljno za drugo, a na Zapadu za treće mesto na tabeli.
Pored trofeja, osvajaču NBA kupa sleduju vredne novčane nagrade, a kratka tradicija sugeriše da najuspešniji učesnici dobro prolaze i u NBA ligi.
Prethodni finalisti Kupa (Lejkersi, Indijana, Oklahoma i Milvoki) plasirali su se kasnije u plej-of NBA lige. Pejsersi su stigli do finala Istočne konferencije 2024, a Tanderi su osvojili šampionski prsten prošle sezone.
