"I PUTIN I ZELENSKI ŽELE MIR" Lukašenko: Ako se rat nastavi i eksalira pretvoriće se u globalni sukob

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 07:29

I RUSKI predsednik Vladimir Putin i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žele mir u Ukrajini, izjavio je sinoć predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

И ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ ЖЕЛЕ МИР Лукашенко: Ако се рат настави и ексалира претвориће се у глобални сукоб

Foto: Profimedia

- Sada sam siguran da Putin želi mir. Zelenski želi isto, pogotovo sada, siguran sam - rekao je Lukašenko u intervjuu za američku televiziju Njuzmaks.

Lukašenko je ocenio da ako se rat nastavi i eksalira, to može dovesti do teških ishoda po Evropu i svet.

- Onda će to neizbežno eskalirati u neku vrstu globalnog sukoba. Stoga, mora se ugasiti dok je moguće. Sada, više nego ikad, postoji takva prilika, sada kada su se Amerikanci ozbiljno uključili u ovo pitanje - rekao je Lukašenko.

Lukašenko je u istom intervjuu naveo da podržava predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u njegovoj odlučnosti da se bori protiv ilegalnih migracija i trgovine drogom, ali da su potrebne zajedničke mere.

- Tramp je sjajan čovek što je pokrenuo ovo pitanje - rekao je Lukašenko.

On je naveo da, pored trgovine drogom, postoje i drugi globalni problemi, uključujući trgovinu ljudima, prostituciju i ilegalnu trgovinu oružjem.

- Borićemo se protiv ovoga čak i nakon što nas više ne bude. Naša deca će se boriti protiv ove pošasti. Ovo je novi fenomen u novoj eri. Rakete ga neće pobediti. Moramo postići dogovor. Moramo utvrditi zajedničke mere za borbu protiv toga - rekao je beloruski lider.

On je poručio da neće zaštititi Evropu od trgovine drogom, koja, kako je naveo, trenutno guši Belorusiju.

- Mi smo, zajedno sa Evropljanima, Poljacima, Litvancima, Letoncima i Ukrajincima, vodili ozbiljan rat protiv droge, zadržavali smo je ovde i spaljivali tone. Sada nema takve tenzije. I neću ih braniti. Ako bi vam stavili omču oko vrata i obesili vas, da li biste branili one koji su odlučili da vas pogube? Da li bi trebalo da branim Evropu u ovoj situaciji ? Zašto? Oni me dave, a ja bi trebalo da ih štitim od droge? - poručio je.

(Tanjug)

